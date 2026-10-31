Clima en Ciudad de Buenos Aires este sábado: se afianza la estabilidad y vuelve el sol a la ciudad

El inicio del fin de semana llegará con un firme cambio de tendencia en la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del Gran Buenos Aires, dejando atrás las precipitaciones para dar paso a un ambiente fresco pero agradable.

Las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse desde las primeras horas de la jornada, garantizando un día apto para actividades al aire libre en todo el territorio metropolitano. El Servicio Meteorológico Nacional no prevé precipitaciones en el área, registrándose una baja probabilidad de lluvia durante todo el período.

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El viento se mantendrá soplando desde el sector noreste, con velocidades moderadas de entre 9 km/h y 15 km/h, favoreciendo una sensación térmica templada en la tarde. El porcentaje de humedad irá cediendo a medida que avancen las horas, posicionándose en torno al 75% durante gran parte del día.

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En la Ciudad de Buenos Aires, el sábado 31 de octubre comenzará con una temperatura mínima de 15°C durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, acompañadas por un cielo con abundante nubosidad que se irá dispersando gradualmente.

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, el sol comenzará a asomar con mayor claridad, alcanzando la temperatura máxima estimada en 22°C, con una sensación térmica que se ubicará también en torno a esos mismos valores.

Por la tarde, la presencia de nubosidad irá disminuyendo a condiciones de parcialmente despejado, ofreciendo pasajes a pleno sol ideales para aprovechar la jornada. Para la noche, los registros térmicos descenderán paulatinamente hacia los 18°C, cerrando el día con cielo despejado a parcialmente nublado y vientos rotando al sector este.

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En el Gran Buenos Aires (GBA), las condiciones seguirán un comportamiento similar, aunque en sectores suburbanos y más alejados de la costa los valores mínimos de la madrugada podrían ubicarse entre 13°C y 14°C.

Alertas y pronóstico extendido en el país

Respecto a las alertas meteorológicas, el Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional mantiene avisos de nivel amarillo únicamente por lluvias y vientos en la Patagonia, afectando sectores cordilleranos de Santa Cruz y el sur de Chubut. La región central del país no registra alertas de consideración para esta jornada.

El pronóstico extendido indica un marcado cambio para el domingo 1 de noviembre en el AMBA. El ingreso de aire húmedo derivará en un incremento notable de la inestabilidad, elevando a un 55% la probabilidad de lluvias ligeras y lloviznas durante la jornada, con temperaturas entre 17°C de mínima y 22°C de máxima.

La mejora en las condiciones llegará rápido, dado que el lunes 2 de noviembre volverá la estabilidad con cielo mayormente nublado y una máxima en paulatino ascenso que se situará en torno a los 24°C.

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Hacia mediados de semana, las precipitaciones se reactivarán el martes 3 de noviembre con un 75% de probabilidad de lluvias intermitentes, antes de dar paso a un marcado despeje con sol pleno y registros que llegarán hasta los 26°C hacia el jueves.



JSM / EM