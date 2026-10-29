18 personas fueron asistidas por el SAME tras intoxicarse con gas pimienta en una escuela de Caballito

Al menos 20 personas debieron recibir asistencia médica este jueves luego de que arrojaron gas pimienta en la Escuela Normal 4, ubicada sobre la avenida Rivadavia al 4900, en el barrio porteño de Caballito. Según las primeras versiones, el episodio habría ocurrido en el marco de un intento de broma por parte de un alumno.

El incidente ocurrió en el establecimiento situado sobre la avenida Rivadavia al 4950, entre Beauchef y la avenida Acoyte. El Sistema de Atención Médica de Emergencias informó que todos los pacientes están fuera de peligro, aunque uno de ellos debió ser trasladado a un hospital.

Se trata de una menor de 14 años, que fue derivada al Hospital Durand, ubicado sobre la avenida Díaz Vélez, con síntomas de náuseas y vómitos, según informó TN. Cerca de 13 ambulancias se acercaron al lugar.

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El titular del SAME, Alberto Crescenti, explicó que el episodio se habría originado porque "aparentemente tiraron gas pimienta y eso provocó la intoxicación de varios de los chicos que estaban en la escuela".

Normal 4 de Caballito

"El operativo ha finalizado, pero no es la primera vez que pasa", añadió, y agregó: "Siempre, a fin de año, provocan estas cosas que no se deben hacer porque, en realidad, si los chicos que se empiezan a ahogar por el gas pimienta o el polvo blanco del matafuegos empiezan a correr, tienen que bajar escaleras, se puede producir otro tipo de patologías no deseables".

Normal 4 de Caballito

Además, explicó que se trató de un artefacto de seguridad personal, y expresó que tiene entendido que la dramática situación sucedió en un aula porque es donde había la mayor concentración de chicos".

RM