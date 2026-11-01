Este martes 3 de noviembre, se cumplirán cincuenta años de la primera publicación de Editorial Perfil: la revista La Semana, predecesora –hasta su cambio de nombre en 1989– de Noticias, hoy la mayor newsmagazine y semanario de actualidad de habla hispana.

De aquel modesto nacimiento en los fondos del taller de linotipia de mi padre, Alberto Fontevecchia, hasta hoy se ha recorrido un largo camino. Quedan testigos, el jefe de Redacción de La Semana Edgardo Martolio, jubilado no hace tanto, después de haber sido por décadas director de Perfil en Brasil; y Carlos Lunghi, también no hace tanto jubilado director de Imágenes de Editorial Perfil, quien hace cincuenta años fue el fotógrafo de la primera tapa de aquella revista y muchos años después, jefe de José Luis Cabezas.

La Semana fue la única publicación argentina que fue clausurada por el gobierno militar por publicar información sobre Alfredo Astiz, previamente, entre 1977 y 1981, su circulación había sido prohibida en seis oportunidades (la revista Humor también tuvo prohibida la circulación de una edición meses antes de la llegada de la democracia).

En estos cincuenta años Editorial Perfil publicó más de 130 títulos diferentes en todo tipo de géneros, desde los juegos de ingenio como Joker o Crucigrama, hasta revistas de economía como Fortuna, de autos como Parabrisas, femeninas como Marie Claire, de vida silvestre como Weekend, de espectáculos como Semanario, además de Caras y la mencionada Noticias, por citar solo las que se siguen publicando en papel en la Argentina. Hoy Perfil es la única editorial que quedó en el país produciendo para el mercado varias revistas semanales.

Y a lo largo de su historia editó publicaciones icónicas como El Diario del Juicio, vanguardista como la revista Perfil de 1982, periódicos anticipadores del diario PERFIL como El Observador y géneros hoy inexistentes como revistas de moldes para costura (Labores, Mía Moldes y Look que se publicó en Rusia), de programación de televisión (TV Todo y TV Semanal, Exitoína, Claro), ocho revistas femeninas (Mujer, Luna, Mía, Claudia, Luz, Viva, Máxima y Más Mujer), una docena de historietas (desde los clásicos internacionales Superman, Batman, Flush Man, Liga de la Justicia, pasando por las locales Nico Cruz, Laura Leal, 45 Toneladas, El Mosquito, Paja, Espía, Cazador y la versión en español de la infantil Mónica), revistas de policiales (Casos y Fuego), de actualidad populares (Tal Cual, Libre y Flash, Foco y 10), de personajes (Vidriera y Fama), dos de ciencia (Descubrir y Neo), de humor (Piturro y El Cacerolazo), de esparcimiento (Break y Buenas Ondas), de espectáculos (El Espectador), media docena de deportivas (El Ciclón, Racing, Esto es Boca, La Historia del Fútbol, La Deportiva y Magazine Deportivo), de programas de televisión (Animales de Sofovich y Operación Triunfo), del hogar (Práctica y Hogar Hoy), esotéricas (Horóscopo y Astral), de apuestas (Contá y Ganá), de tecnología (Web! y PC Word), para adolescentes (Luna Teen y JS), de autos (Pisteros y Rápido y Furioso), de agro (Súper Campo), de salud (Vivir con Salud, Tao, Vivir Mejor), musicales (Todavía Cantamos y Alegría) y hasta una competidora autóctona de la celebre Readers Digest llamada Magazine.

Y la lista completa es el doble pero si además incluimos las publicaciones editadas por Editorial Perfil en Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile, Portugal, y hasta en Rusia, China y Angola, la cantidad alcanza los 150 títulos, a razón de tres por año. Aquí se puede acceder a todas las tapas de la primera edición:

Solo las historias de editar en Rusia de la salida del comunismo, en China, con dos revistas masivas femeninas en Shanghái con setenta periodistas chinos, o en Angola (excolonia portuguesa) y en Portugal mismo, llenarían los caracteres de un libro. A diferencia de un diario, que es siempre monomarca, una editorial de revistas fue durante mucho tiempo un mundo mucho más vasto, amplio, diverso e internacional.

Pero el diario tiene su encanto inigualable, tanto que la mejor forma que Editorial Perfil encontró de celebrar y compartir con la audiencia este medio siglo de vida es pasando a editar durante todo el año aniversario –comenzando el martes 3 de noviembre, exactamente el día en que justo se cumplen los 50 años– el diario PERFIL en papel también de lunes a viernes para ser regalado en colegios y potenciales padres de hijos en edad escolar.

Queremos festejar con papel, con la plataforma que nos permitió este viaje de medio siglo hasta aquí, y contribuyendo a insistir en el valor educativo que posee toda lectura en papel, como demostraron una vez más las conclusiones de las últimas pruebas PISA.