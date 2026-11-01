Todos menos Javier Milei

En la campaña presidencial colombiana, el presidente Lula apoyó abiertamente a Iván Cepeda y gané yo. En la campaña brasileña, apoyé a Bolsonaro y ganó Lula. Ni Lula decide por los colombianos ni yo decido por los brasileños. DECIDE LA GENTE! Y cuando el pueblo se pronuncia en las urnas, su voluntad se respeta porque es sagrada. En eso consiste la democracia!”. El presidente Lula y yo tenemos grandes y profundas diferencias ideológicas, pero coincidimos en algo fundamental: Brasil y Colombia se necesitan mutuamente”, expresó en la red X el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.

“Agradezco al expresidente @mauriciomacri por los saludos y por los buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos. Y recuerdo con nostalgia los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se solucionaban de manera civilizada y republicana”, escribió Lula en su cuenta de X en respuesta a la nota de felicitación que el ex - presidente le envió el lunes pasado en la que le manifestó el deseo de que “su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país”.

El comportamiento de Javier Milei durante el proceso electoral del Brasil fue lamentable y, su actitud de no reconocer el triunfo de Lula, también. El Presidente había señalado – sin inmutarse – que su apoyo y el de Donald Trump habían sido clave para el triunfo de Flavio Bolsonaro en la primera vuelta.

Bullrich sabe que cuenta con un importante caudal de votos que le son propios



Hay un desbarranco permanente de Milei que, con sus conductas irresponsables, inapropiadas e imprudentes, va encendiendo alarmas que son cada vez más difíciles de disimular al interior mismo de su administración. Esto se aplica también al involucramiento del gobierno en la novelesca huida de Flavio Bolsonaro. No hay recuerdo de funcionarios de alto nivel político involucrados en este tipo de operativos haciendo abiertamente apología de su participación. Un verdadero disparate.

Las diferencias con Patricia Bullrich se acentúan día tras día. Esto ha comenzado a ser un problema que promete crecer. La senadora está muy en contacto con la calle. La camina. Habla y escucha a la gente del común. De ese ida y vuelta emana la preocupación que anida en ella. Se ha abierto una puerta que, hasta hace unos meses, estaba cancelada. No está muy claro cómo va a seguir esta trama que tiene un punto clave en la Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Si se las mantiene, existe la posibilidad de una competencia entre Milei y Bullrich. Si, en cambio, se las deroga, nadie sabe qué puede pasar. Aunque Bullrich no ganara las PASO el daño para el gobierno sería de todas formas considerable porque quedaría claro cuál es el caudal real de votos de La libertad Avanza. Nadie en el gobierno quiere correr ese riesgo. Sin embargo, los gobernadores dialoguistas están esperando alguna señal para avanzar sobre el tema. Esa señal, no llega. En la cúpula del oficialismo anida la esperanza de un repunte de la economía que les permita someter a sus rivales; incluidos los “amigos”. Nada mas lejos de la realidad. La economía no despega y el cuerpo ya le ha pasado factura al Ministro Caputo que ha sufrido una descompensación.

Las discrepancias entre la senadora y el Presidente se ahondaron luego de que Milei pidiera en una alocución en la Fundación Faro que a un grupo de periodistas los quemaran en la hoguera: “Los periodistas ensobrados, corruptos, mercenarios de la mentira y fabricantes seriales de operaciones como Hugo Alconada Mon, Carlos Pagni, Paulino Rodrigues, Natalia Volosin, Luis Novaresio y todos los demás que utilizaron este tema, que me expliquen quién se hace cargo ahora de toda la basura que difundieron». La furia del Presidente se descerrajó luego de que sorpresivamente y con fundamentos muy poco convincentes, el juez Marcelo Martínez de Giorgi decidió sobreseerlo en el caso por la cripto moneda $LIBRA. Bullrich, que estaba sentada en una de las mesas, no disimuló su incomodidad y desaprobación de lo expresado por Milei. «Mi responsabilidad es marcar que cuando una palabra cruza un límite, como esto de quemar en la hoguera, no es una forma de defenderse frente a una idea sino una expresión muy fuerte y muy dura», dijo a LN+, dejando así claramente expresada su discrepancia profunda. En la vereda opuesta se ubica el estruendoso silencio de Diego Santilli. El jefe de Gabinete pregona a los cuatro vientos el valor y la importancia de la tolerancia.

En la misma cuerda se enmarca la relación entre el PRO y La Libertad Avanza. “No se ha avanzado nada” dijo Mauricio Macri el jueves al ser consultado por el periodista Nicolás Gallardo de MDZ, sobre una eventual alianza entre los dos partidos. Las diferencias entre ambos son inocultables. El último ejemplo de ello lo representa la decisión respecto de Brasil tomada por el ex – presidente con Brasil.

Bullrich sabe que cuenta con un importante caudal de votos propios y, como buena tiempista, esperará el momento oportuno para decidir si jugará por dentro o por fuera del gobierno libertario.

El peronismo busca ordenarse en tiempo récord no solo por la agenda electoral del 2027 sino porque ha percibido -sobre todo en el último mes- que la ira de Javier Milei es síntoma de su frustración y de la carencia de nuevas ideas.