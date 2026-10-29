Inundaciones por El Niño: la Armada Argentina llegó a Corrientes con dos buques para el operativo de emergencia

En el marco del dispositivo preventivo y asistencial articulado ante la crecida de los cauces y los efectos del fenómeno climático El Niño, la Armada Argentina sumó dos unidades navales de envergadura al operativo que conduce el Gobierno provincial a través del Comando Operativo de Emergencias (COE). Las embarcaciones fijaron su centro de operaciones en el puerto de la Capital correntina para abastecer a las poblaciones ribereñas vulnerables.

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Se trata del buque multipropósito ARA "Ciudad de Zárate" y la lancha patrullera ARA "Punta Mogotes". Ambas unidades navales actuarán como base operacional flotante para ejecutar evacuaciones de urgencia, acercar servicios de salud esenciales a comunidades aisladas y trasladar insumos de primera necesidad a sectores de difícil acceso territorial.

Equipamiento anfibio, atención médica y coordinación en el terreno

El despliegue militar e institucional cuenta con consultorios móviles equipados para brindar asistencia médica integral y odontológica, cocinas de campaña, embarcaciones menores y vehículos anfibios con capacidad de desplazamiento terrestre y acuático. La estrategia se ejecuta de forma integrada entre el Gobierno nacional, la provincia y los municipios afectados.

El director de Defensa Civil de Corrientes y titular del COE, Bruno Lovinson, remarcó que la presencia de los recursos técnicos se mantendrá activa mientras persista el estado de alerta.

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Respecto al comportamiento hidrológico, el funcionario precisó que el río Paraná se mantiene estacionario en los puertos locales, aunque advirtió sobre el avance de una nueva onda de repunte que incrementará el caudal desde Ituzaingó aguas abajo.

Base logística estratégica y permanencia durante la contingencia

Por su parte, el comandante del Área Naval Fluvial, contraalmirante Damián Gabriel Orgiazzi, subrayó que el puerto de Corrientes fue seleccionado como nodo central por sus facilidades operativas, de reabastecimiento y cercanía con el mando político provincial.

"La idea hoy es quedarnos hasta que finalice El Niño", confirmó el alto oficial, detallando que se prevé un sistema de recambios rotativos de personal y equipamiento cada dos meses.

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"Tenemos vehículos anfibios que pueden andar tanto en el agua como en la tierra. El objetivo es estar cerca de la gente a la espera de que este fenómeno empiece a manifestarse con mayor fuerza", concluyó Orgiazzi sobre las tareas que cubrirán tanto la geografía correntina como los sectores limítrofes de la región.