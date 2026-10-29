Inundaciones en Corrientes: Valdés gestionó fondos y espera que Nación envíe $3.000 millones

En el marco de la contingencia ambiental que impacta sobre diversos municipios ribereños, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, ratificó que la provincia formalizó pedidos de asistencia económica ante el Gobierno nacional para paliar los cuantiosos daños provocados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

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De acuerdo con el último reporte emitido por la Dirección de Defensa Civil de Corrientes, la cifra de desplazados superó el millar de habitantes entre personas alojadas en centros de evacuados y familias autoevacuadas en casas particulares. El escenario más complejo en términos operativos y de contención social se localiza en las comunas de Itatí, Paso de la Patria y la Capital.

Llegada de fondos federales para sostener la contingencia

Al ser consultado sobre el avance del expediente iniciado ante los ministerios nacionales, el jefe del Ejecutivo provincial indicó que los requerimientos técnicos y legales ya fueron presentados de manera formal, encontrándose a la espera de las transferencias financieras correspondientes.

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"Tenemos hecho el pedido, hicimos los trámites y estamos a la llegada de fondos. Estuvimos haciendo todo en este tiempo, los trámites, los papeles, las presentaciones para la colaboración, así que lo seguimos de cerca", explicó Juan Pablo Valdés respecto al estado de las gestiones ante la administración central.

Proyección de la asistencia y plazo de la emergencia

En ese sentido, el mandatario correntino aclaró que desde la Casa Rosada le confirmaron un desembolso inicial de recursos por un total de 3.000 millones de pesos para contribuir a las tareas de logística, asistencia alimentaria y contención sanitaria en el territorio provincial.

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"Las autoridades nacionales nos dijeron que enviarían 3.000 millones de pesos de aporte para acompañarnos, así que estamos a la espera de que suceda. No es lo que nosotros puntualmente pedimos, pero la verdad que en esta situación todo ayuda", subrayó Valdés.

Finalmente, estimó que el período crítico de anegamientos y asistencia a las familias afectadas se extenderá entre 30 y 45 días continuos.