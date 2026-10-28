Melconian: "Tres años de Milei van a ser 100 mil millones de dólares de pérdida"

El economista Carlos Melconian aseguró que “tres años de Milei van a ser 100 mil millones de dólares de pérdida de dólares, de comercio exterior que entra por una puerta y se van por la otra ”.

"Merced a ese monto en exportaciones se mantiene tranquilo el tipo de cambio. Entonces al mantenerse tranquilo el tipo de cambio, la vida continúa ", señaló en diálogo con Maximiliano Montenegro de " Ahora play ".

Análisis de Melconian

"Lo que no se está viendo por eso el país está parado es que hay 100 lucas que entraron por un lugar y se fueron por la otra ", insistió el extitular del Banco Nación.

"No están ni en reservas ni su monetización en pesos, dado que cada vez que el Central compra dólares, no están en el mercado", precisó.

Al ser consultado sobre la estabilidad cambiaria, el economista respondió que " e s un permitido de margaritas a los chanchos , es un permitido donde alguien tiene que decir ´che, cuánto tiempo más vamos a seguir así´".

" ¿Para qué sirve Vaca Muerta hoy? ", se preguntó en otra parte de la entrevista. Y luego respondió: "Para evitar una crisis, no para construir un país . Y nosotros tenemos que ponernos a pensar en construir un país".

Círculo Rojo

Sobre la actual coyuntura económica sostuvo que " el Círculo Rojo ganador también se preocupa ni que hablar al que le va mal y la gente también se preocupa".

"Está claro que ha habido un período en términos de tres años que carga con la historia argentina pero que no ofreció mejora en la calidad de vida", evaluó el analista.

Y luego recordó que el Gobierno "ha controlado en este tercer año lo financiero, es decir, ha mantenido tranquilidad en la moneda y ha pagado la deuda".

"Entonces puede darse un embudo para el año que viene en lo que nosotros llamamos tensión financiera y tensión real vayan juntas. La tensión real-actividad, empleo, salario- no va a terminar de resolverse, y la tensión financiera por año electoral aunque la dominas se va ineludiblemente a aumentar ", interpreto Melconian.

Y por último cerró: " Lo que no se hizo hasta aquí, no se hace más ".