Inundaciones en Corrientes: Valdés anunció créditos, subsidio de tasas y asistencia para damnificados

Frente al crítico panorama ambiental que afecta a múltiples localidades del territorio, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, anunció el despliegue de un paquete de asistencia financiera y líneas de crédito a tasa subsidiada para los damnificados por las crecidas de los ríos Paraná y Uruguay.

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La provincia mantiene un monitoreo permanente sobre los focos de mayor vulnerabilidad, con especial atención en Itatí, que registra la mayor cifra de desplazados, y Paso de la Patria, con complicaciones estructurales severas.

El mandatario provincial detalló que se mantiene la vigilancia en todo el corredor costero. "Venimos siguiendo de cerca la situación de Bella Vista, la situación de Goya que están a muy pocos centímetros de entrar en alerta", afirmó Juan Pablo Valdés, al tiempo que ratificó el respaldo integral a los centros de evacuados montados en la Capital.

Créditos del Banco de Corrientes y apoyo de la Armada Argentina

El esquema de auxilio gubernamental contempla un pilar económico diseñado para contener a familias e industrias afectadas por el avance de las aguas. Durante el transcurso de la semana, el Banco de Corrientes formalizará las condiciones operativas de las nuevas herramientas crediticias, las cuales contarán con bonificación de tasas por parte del estado provincial.

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"Nosotros vamos a acompañar, vamos a subsidiar las tasas para el turismo, para la infraestructura y para los pobladores. Vamos a estar también acompañando en un primer momento una línea de créditos y, en un segundo momento de ser necesario, una asistencia financiera directa por parte del gobierno", precisó el gobernador.

En el aspecto operativo, la Armada Argentina se incorporó activamente a los dispositivos de emergencia desplegando dos buques multipropósito para recorrer los municipios insulares y costeros.

Respecto a la concreción de las tradicionales fiestas nacionales de la temporada, Valdés señaló que la decisión dependerá de cada municipio, aunque sugirió postergar o suspender aquellos eventos masivos cuya logística se vea comprometida por la inestabilidad climática.

Obras hídricas de emergencia y modernización tecnológica del COE

Para optimizar el escurrimiento y frenar el avance de los caudales, la Dirección Provincial de Vialidad mantiene desplegadas 18 máquinas viales ejecutando de forma simultánea entre ocho y nueve proyectos de infraestructura en diversos puntos estratégicos.

Asimismo, el Gobierno provincial proyecta una segunda etapa de inversión en el sistema de bombeo de la Capital para el próximo período lectivo y reclamará al Gobierno nacional la relicitación del tramo inconcluso del terraplén de contención en Paso de la Patria; de no mediar respuesta federal, la provincia asumirá la obra por etapas.

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En el plano preventivo, las autoridades inauguraron la actualización tecnológica del Comando de Operaciones de Emergencias (COE). Valdés confirmó la adquisición de equipamiento operativo que arribará en las próximas semanas, incluyendo camiones, unidades de transporte, embarcaciones y bombas de achique.

A su vez, el centro sumará un software de predicción capaz de emitir alertas tempranas geolocalizadas directamente a los teléfonos celulares de los pobladores en áreas de riesgo.