El gobernador de Corrientes se distanció de Milei: "Hay que felicitar al presidente Lula por su cuarto mandato"

En un claro gesto de autonomía política respecto a la administración central, el gobernador de la Provincia de Corrientes, Juan Pablo Valdés, se distanció públicamente del presidente Javier Milei tras la negativa de la Casa Rosada a felicitaciones oficiales por el triunfo electoral de Luiz Inácio "Lula" da Silva en la segunda vuelta presidencial de Brasil.

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El mandatario correntino, habitualmente alineado con los reclamos del bloque de gobernadores aliados, remarcó la importancia institucional del vínculo diplomático con el principal socio comercial de la región.

El respaldo de Valdés al resultado electoral brasileño

Durante sus declaraciones a la prensa, el jefe del ejecutivo provincial sostuvo que la diplomacia debe primar por encima de los alineamientos partidarios o ideológicos de los gobiernos de turno.

"Yo creo que hubieron elecciones y hasta que no se demuestre que haya habido fraude, la verdad que es un justo ganador. Hay que felicitar al presidente Lula por su cuarto mandato de Brasil", afirmó Juan Pablo Valdés.

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En ese sentido, el gobernador correntino subrayó que la máxima autoridad del Gobierno nacional "debería felicitarlo independientemente de las diferencias políticas", marcando un contrapunto con la estrategia exterior adoptada por la Presidencia de la Nación.

La postura de la Casa Rosada y el antecedente diplomático

La postura del Gobierno nacional fue ratificada en la habitual conferencia de prensa ofrecida por el vocero presidencial, Adrián Ravier, en la Casa Rosada. El funcionario confirmó que el Poder Ejecutivo "tomó nota" del desenlace electoral en el cual el líder del Partido de los Trabajadores (PT) se impuso sobre Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal respaldado por la administración libertaria.

"En 2023 cuando Milei fue electo presidente no hubo ningún gesto del presidente Lula para saludarlo personalmente ni nada. No va a haber un comunicado oficial. El Presidente no es un hipócrita. La diferencia ideológica es real", argumentó Ravier ante la consulta periodística.

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Pese a las tensiones, el portavoz aseguró que el intercambio económico en el marco del Mercosur no se verá afectado: "La Argentina y Brasil son dos pueblos hermanos, nada de esto debería verse afectado".

Sin embargo, las declaraciones del vocero presidencial omitieron los registros de la red social X del 19 de noviembre de 2023. En aquella oportunidad, tras el balotaje en la República Argentina, el mandatario brasileño había publicado un mensaje directo saludando la jornada democrática: "Deseo buena suerte y éxito al nuevo gobierno. La Argentina es un gran país y merece todo nuestro respeto", había expresado el líder del PT.