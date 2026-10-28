El avance del río Paraná agrava las inundaciones en Chaco: más de 2.200 desplazados

La crecida de los ríos se mantiene en emergencia en distintas localidades de Chaco , donde al menos 2.221 personas debieron abandonar sus viviendas , entre evacuados y autoevacuados. El último informe oficial, difundido este miércoles 28 de octubre, contabiliza 593 hogares afectados por las inundaciones, mientras que otras 360 personas permanecen aisladas en zonas ribereñas.

El panorama más crítico se concentra en Puerto Vilelas , una localidad ubicada en las inmediaciones de Resistencia, la capital provincial. Allí se registran 657 evacuados y 682 autoevacuados , pertenecientes a un total de 368 hogares. Además, en los sectores de Soto y Tacuarí, unas 110 familias, integradas por 360 personas, enfrentan dificultades para desplazarse debido al avance del agua.

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La emergencia también alcanza a Barranqueras e Isla del Cerrito , dos localidades que permanecen bajo alerta roja. En la primera se contabilizan 253 personas evacuadas de 74 hogares, mientras que en la segunda hay 142 habitantes desplazados, correspondientes a 61 viviendas.

El Paraná superó los siete metros y se mantiene en alerta a las localidades ribereñas

Según los registros de la Administración Provincial del Agua (APA) , el río Paraná alcanzó una altura de 7,24 metros en Barranqueras durante la madrugada de este miércoles. En paralelo, el río Paraguay registró ocho metros y el Bermejo llegó a los 3,25 metros, en un escenario de crecidas que afecta a distintas poblaciones del litoral chaqueño.

La situación obligó a mantener abiertos cuatro centros de alojamiento provinciales, que actualmente reciben a 156 personas de 49 familias . Entre quienes permanecen asistidos hay 65 niños y niñas, 80 adultos, tres adultos mayores y ocho personas cuya edad no fue especificada.

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El centro Kagiva, en Puerto Vilelas, concentra la mayor cantidad de alojados, con 105 personas. Otros 32 afectados permanecen en San Pedro Pescador y 13 en Antequeras, ambos en jurisdicción de Colonia Benítez. A ellos se suman seis personas alojadas en La Usina Urbana, en Resistencia.

En total, la Provincia mantiene 43 módulos de alojamiento ocupados y dispone de otros 194 para responder a nuevas evacuaciones.

La emergencia se extiende a otras localidades del Chaco.

Aunque Puerto Vilelas concentra la mayor cantidad de damnificados, el monitoreo oficial también registra complicaciones en otros puntos de la provincia.

En General Vedia , donde rige una alerta amarilla, el río de Oro comenzó a avanzar sobre sectores cercanos a sus márgenes. Por su parte, en Las Palmas , las autoridades locales advirtieron sobre el incremento del caudal del río Bermejo. Allí se reportaron dos nuevos evacuados y un total de 38 autoevacuados, distribuidos en diez hogares.

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En La Leonesa , otras dos personas debieron trasladarse a viviendas de familiares. En tanto, Resistencia registra seis evacuados y aún resta actualizar la cantidad de habitantes que abandonan sus hogares por sus propios medios.

Los municipios de Basail, Colonia Benítez, Margarita Belén y Puerto Bermejo también permanecen bajo distintos niveles de alerta, aunque sin nuevas situaciones comunicadas en el último relevamiento.

Frente a la persistencia de las crecidas, el Gobierno provincial solicitó a los comités municipales de emergencia mantener actualizados sus informes sobre familias afectadas, evacuaciones y necesidades de asistencia.