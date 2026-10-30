El SMN emitió un alerta amarilla por tormentas en Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este viernes 30 de octubre de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y sectores de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. El pronóstico advierte sobre lluvias intensas, posible caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas de viento.

Tormentas en Buenos Aires: cómo seguirá el clima este viernes

En la Capital Federal, la advertencia prevista inicialmente para la mañana se amplió a la tarde. El escenario contempla tormentas de distinta intensidad, algunas localmente fuertes, por lo que se recomienda seguir las actualizaciones antes de organizar traslados o actividades al aire libre.

Captura Radar del tiempo-Windy

Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superar esos valores de manera puntual. La intensidad de las lluvias y su distribución pueden variar entre las localidades alcanzadas por el aviso.

Alerta por tormentas: qué zonas están afectadas

La advertencia comprende al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y sectores de las tres provincias mencionadas. Esto no implica que todo el territorio bonaerense, santafesino y entrerriano vaya a registrar las mismas condiciones ni que las tormentas se produzcan simultáneamente.

De acuerdo con la información difundida para la jornada, el área afectada incluye el norte de la provincia de Buenos Aires y sectores del sur de Santa Fe y Entre Ríos, además de la Ciudad de Buenos Aires. En esas zonas se esperan lluvias y tormentas durante la mañana y la tarde.

El principal fenómeno a monitorear será el desarrollo de lluvias y tormentas

Por tratarse de fenómenos que pueden intensificarse de manera localizada, resulta necesario consultar la evolución de las alertas meteorológicas del SMN y los avisos correspondientes a cada localidad.

Lluvias intensas, posible granizo y ráfagas: qué anticipa el pronóstico

El principal riesgo señalado en el aviso es la posibilidad de abundantes precipitaciones en períodos breves. Las tormentas también podrían estar acompañadas por granizo ocasional, ráfagas intensas y actividad eléctrica frecuente.

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La previsión de entre 20 y 50 milímetros de lluvia acumulada corresponde al volumen estimado para el episodio. El organismo advierte que ese rango podría ser superado en algunos puntos, por lo que no constituye un máximo absoluto. La información publicada este viernes también confirma la continuidad de la advertencia durante la tarde.

La mención de tormentas aisladas de variada intensidad indica que las condiciones no serán uniformes: mientras algunos sectores podrían registrar lluvias más moderadas, otros podrían recibir precipitaciones fuertes en poco tiempo.

Cómo estará el clima en el AMBA este viernes 30 de octubre

El pronóstico para el AMBA anticipa una jornada inestable, con nubosidad y posibilidad de lluvias y tormentas aisladas. Las temperaturas previstas en la información difundida se ubican alrededor de los 15 °C de mínima y los 23 °C de máxima, con un ambiente fresco a agradable.

En la Ciudad de Buenos Aires, la ampliación del alerta a la tarde mantiene la atención sobre la evolución del tiempo durante buena parte del día. Las mejoras temporarias o las pausas en las precipitaciones pueden alternarse con nuevos episodios de inestabilidad.

La advertencia no permite establecer una hora única de comienzo de las tormentas para todos los barrios o municipios. Por ese motivo, el seguimiento de los reportes oficiales resulta especialmente relevante antes de salir.

Qué significa una alerta amarilla del SMN

La alerta amarilla señala la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades cotidianas. Dentro del sistema del SMN, este nivel llama a mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones.

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En este caso, la atención está puesta en las precipitaciones intensas y en los fenómenos asociados a las tormentas. El nivel de advertencia requiere tomar precauciones, especialmente cuando se desarrollan actividades al aire libre.

Recomendaciones ante las tormentas fuertes

Frente a este escenario, se recomienda evitar salir de casa mientras persistan las condiciones adversas y no sacar la basura, para prevenir la obstrucción de los desagües. También es importante limpiar desagües y sumideros antes de la llegada de las tormentas, así como retirar o asegurar los objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento. Si la tormenta sorprende a quienes se encuentran al aire libre, lo indicado es buscar refugio en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

Para quienes deban trasladarse durante este viernes, la recomendación es revisar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional y contemplar posibles cambios en las condiciones. El alcance territorial y la vigencia de las alertas pueden modificarse a medida que evoluciona la situación meteorológica.