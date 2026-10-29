Un abogado vinculado al caso Loan fue condenado por encubrimiento

En un fallo pronunciado este miércoles por el Tribunal de Juicio de Goya, la Justicia de Corrientes condenó a Josías Santos Regis a la pena de 15 años de prisión efectiva al hallarlo responsable de los delitos de tentativa de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y alevosía, en concurso real con la sustracción de menores.

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Además, el cuerpo tribunalicio integrado por los jueces Ricardo Carbajal, Jorge Claudio Venialgo y Jorge Antonio Carbone dictó una pena de 3 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo para el reconocido abogado José Alejandro Fernández Codazzi, atribuyéndole la autoría material del delito de encubrimiento.

El rol del abogado Fernández Codazzi y la medida cautelar

Fernández Codazzi, conocido públicamente por su participación en la causa por la desaparición de Loan Peña tras trasladar a Laudelina Peña a la Capital provincial a prestar declaración, fue absuelto por el delito de sustracción de menores al entenderse que el hecho se concretó antes de tomar contacto con el agresor.

No obstante, el fallo remarcó que el letrado tenía pleno conocimiento del ataque armado y descartó su versión de los hechos.

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Pese a la condena aplicada, los magistrados ordenaron la libertad de Fernández Codazzi hasta tanto la sentencia adquiera firmeza, evaluando la inexistencia de riesgo de fuga. De todas maneras, el Poder Judicial de Corrientes le impuso la obligación de comparecer una vez por semana ante la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas (UFIC) de Esquina, sumado a la prohibición de ausentarse de la provincia y de salir del país.

En contraposición, a Santos Regis se le ratificó la prisión preventiva.

La reconstrucción del ataque en Esquina y los alegatos

La causa penal tuvo su origen el pasado 3 de mayo de 2026 en la localidad de Esquina. Según la reconstrucción acreditada por la fiscalía, Santos Regis irrumpió en una vivienda ubicada sobre la calle Juan Pujol al 1900 —donde se llevaba a cabo una ceremonia de temazcal— y descerrajó cuatro disparos de arma de fuego contra Julio Javier Nievas, provocándole heridas de extrema gravedad que salvaron su vida tras un rápido auxilio médico.

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Posteriormente, el agresor sustrajo del lugar a su hijo de seis años y escapó hacia la zona rural del paraje El Duraznillo, en el departamento de Goya, donde permaneció oculto hasta su aprehensión el 5 de mayo. Durante el debate, el fiscal Javier Gustavo Mosquera y la asesora de Menores Analía Granero habían solicitado penas más severas, mientras que el tribunal ratificó jurisprudencialmente que los progenitores también pueden configurarse como sujetos activos del delito de sustracción de menores.