Trágico desenlace en Corrientes: hallaron el cuerpo de la docente Nancy Godoy en una zona rural de difícil acceso

En las últimas horas, las fuerzas de seguridad confirmaron el trágico hallazgo del cuerpo de Nancy Estela Godoy, la docente rural que permanecía desaparecida desde el pasado 7 de octubre en el departamento de Esquina. El cadáver fue localizado en una zona de campo adentro de sumamente difícil acceso, dentro del perímetro catalogado por las autoridades como "zona cero".

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El punto del hallazgo se ubica a aproximadamente a unos cinco kilómetros al este del casco de la estancia "El Curupí" y a más de dos kilómetros al suroeste del establecimiento escolar, un lugar que, según señalaron los investigadores no había sido rastrillado.

Fuentes policiales ratificaron la novedad a Perfil e informaron que el sector carece por completo de señal telefónica, por lo que la comitiva de la Policía de Corrientes, peritos forenses y las autoridades judiciales debieron desplegar un operativo de traslado en helicóptero para realizar las actuaciones periciales correspondientes sobre el terreno.

Además, desde el Ministerio Público precisaron que el cuerpo de la mujer fue hallado en avanzado estado de descomposición y que fue trasladado al Instituto Médico Forense para la autopsia.

Cinco detenidos con prisión preventiva por el femicidio

El Ministerio Público Fiscal, bajo las instrucciones de los fiscales Javier Mosquera y María Andrea González, encauzó la investigación bajo la carátula de femicidio. Por el hecho, el juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos dispuso la prisión preventiva hasta la realización del juicio oral para los cinco sospechosos vinculados al legajo.

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Los imputados por el crimen son Ireneo Zarza, capataz de la estancia "El Curupí" (predio donde funciona el establecimiento escolar); Rosa Leguizamón, señalada como la última persona en ver con vida a la docente; su pareja, Nahuel Rojas; y otro capataz identificado como Felipe Dionisio Sandoval.

Los tres hombres se encuentran procesados por femicidio, en tanto que Leguizamón enfrenta la imputación de homicidio simple. El quinto involucrado, Ernesto Ezequiel Bordón, permanece privado de su libertad acusado del delito de falso testimonio.

La reconstrucción de los 21 días de búsqueda

Nanci Estela Godoy, quien se desempeñaba como directora suplente en la Escuela Rural Nº 626 ubicada en el Paraje Malezal, dentro de la estancia "El Curupí", había sido vista por última vez el 7 de octubre.

La falta de contacto con sus allegados derivó en la formalización de la denuncia ante la Poder Judicial de Corrientes el 15 de octubre, desencadenando un amplio operativo de rastrillaje que movilizó a fuerzas provinciales y federales.

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Hasta el momento no trascendieron detalles adicionales sobre el estado en que fue hallado el cadáver ni los resultados preliminares de las autopsias.

Las autoridades informaron que los avances que resulten de los peritajes científicos en la escena del crimen serán notificados formalmente por las vías institucionales a medida que la comitiva judicial logre retornar de la zona rural.