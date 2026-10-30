Femicidio en Corrientes: Juan Pablo Valdés lamentó la muerte de Nancy Godoy y pidió "todo el peso de la ley" para los culpables

Tras la ratificación científica sobre la identidad del cuerpo localizado en el departamento de Esquina, el gobernador de Corrientes Juan Pablo Valdés rompió el silencio oficial y se pronunció públicamente sobre el femicidio de la docente rural Nancy Estela Godoy. A través de un comunicado institucional, el mandatario expresó sus condolencias a la familia de la víctima y demandó la máxima pena para los involucrados.

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"Con profundo dolor hemos recibido la confirmación oficial por parte del Ministerio Público Fiscal de que los restos hallados por la Policía de Corrientes corresponden a la docente Nancy Godoy. Mi más sentido pésame a su familia y a toda la comunidad de Esquina en este momento de inmenso dolor", manifestó el jefe del Ejecutivo provincial.

Respeto por el secreto de sumario y recursos desplegados

En su pronunciamiento, el titular del Gobierno provincial explicó las razones que motivaron el hermetismo de la administración estatal durante las primeras 24 horas posteriores al hallazgo en la denominada "zona cero" de difícil acceso.

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"Por responsabilidad institucional con la investigación y, sobre todo, por respeto al dolor de su familia, recién ahora corresponde hacer declaraciones públicas. Desde que se conoció la denuncia, nuestra prioridad fue poner todos los recursos a disposición de la investigación para encontrarla", precisó el gobernador correntino.

El pedido a la Justicia y el acompañamiento a la comunidad

Con la causa judicial orientada bajo la carátula de femicidio y con cinco personas procesadas con prisión preventiva por el Poder Judicial de Corrientes, Valdés remarcó la necesidad de avanzar sin dilaciones hasta la condena definitiva de los autores del hecho.

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"Confirmada la más triste de las noticias, ahora es tarea de la Justicia continuar con la investigación para que caiga sobre los responsables todo el peso de la ley. Reitero nuestro acompañamiento a la familia y a todos quienes quisieron a Nancy", concluyó el mandatario provincial.