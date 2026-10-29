Murió un joven de 19 años tras una golpiza en la plaza principal de Chaco: investigan a un menor

Durante casi tres meses, Lucas Demian Caravaca permaneció internado en estado crítico en un hospital de Chaco, después de sufrir una violenta agresión en pleno centro de Resistencia. Tenía 19 años y había sido golpeado durante una pelea que quedó registrada en un video, en el que se observa cómo varios jóvenes, lejos de intentar detener el ataque, alentaban al agresor. Este miércoles 28 de octubre, después de 81 días de internación, se confirmó su muerte.

El fallecimiento modificó sustancialmente el escenario judicial. Un adolescente de 17 años, identificado como presunto autor de la golpiza, se presentó este jueves ante la Justicia y podría quedar detenido. La investigación, inicialmente abierta por lesiones gravísimas, pasará a tramitarse bajo la calificación de homicidio simple.

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El caso está a cargo de la fiscal Rosana Soto, del Equipo Fiscal N.º 3 de Resistencia, aunque las decisiones sobre la situación procesal del sospechoso deberán contemplar su condición de menor de edad.

Una golpiza filmada mientras otros jóvenes alentaban al agresor

La agresión ocurrió durante la madrugada del 8 de agosto en el sector del anfiteatro de la Plaza 25 de Mayo, uno de los espacios públicos más concurridos de la capital chaqueña.

Parte del episodio fue registrado por un teléfono celular. En una grabación de aproximadamente 49 segundos se observa a un joven vestido con un buzo azul que golpea reiteradamente a otro que permanece tendido sobre las baldosas.

La escena resulta especialmente perturbadora por lo que sucede alrededor. Varios jóvenes presencian el enfrentamiento y algunos, en lugar de intervenir para frenarlo, gritan expresiones que incitan a continuar con los golpes. "Rompele la cabeza", "rompele la boca" y "rompele por bocón", son algunas de las frases que se escuchan durante la secuencia.

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En otro momento, la cámara muestra a uno de los presentes sonriendo mientras continúa la violencia. Hacia el final de la grabación, el joven agredido consigue incorporarse parcialmente y permanece sentado en el suelo, mientras el otro se aleja.

De una cirugía de urgencia a 81 días en terapia intensiva

La gravedad de las lesiones quedó en evidencia pocas horas después del ataque. Alrededor de la 1.55 del 8 de agosto, una ambulancia trasladó a Caravaca al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo encefalocraneano grave, un hematoma extradural y múltiples escoriaciones.

Ante el cuadro clínico, los profesionales decidieron intervenirlo quirúrgicamente de urgencia. Cerca de las 5.15 de aquella madrugada fue sometido a una craneotomía descompresiva, un procedimiento destinado a aliviar la presión dentro del cráneo. Después de la operación, el joven permaneció internado en terapia intensiva y necesitó asistencia respiratoria mecánica. Su condición continuó siendo extremadamente delicada durante las semanas siguientes.

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Finalmente, la directora del hospital, Andrea Mayol, confirmó su fallecimiento durante la noche del miércoles 28 de octubre. La muerte de Lucas puso fin a 81 días de internación y convirtió la investigación por una agresión en una causa por homicidio.

El acusado se presentó ante la Justicia y podría quedar detenido

La investigación policial había permitido identificar a un adolescente de 17 años pocas horas después del enfrentamiento. Los investigadores analizaron imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones testimoniales que contribuyeron a reconstruir el episodio.

El sospechoso fue localizado durante la mañana del 8 de agosto y trasladado junto a su madre. En aquella oportunidad, el Juzgado del Menor de Edad N.º 4 dispuso notificarlo de la causa por supuestas lesiones gravísimas y posteriormente restituirlo a su progenitora, con restricciones para ausentarse de su domicilio sin autorización judicial. Sin embargo, el fallecimiento de la víctima cambió la situación.

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Este jueves 29 de octubre, el adolescente señalado por la agresión se presentó en sede judicial acompañado por una mujer mayor de edad, mientras se evalúan las medidas que podrían adoptarse ante la nueva calificación penal. Aunque trascendió la posibilidad de que se disponga su detención, hasta el momento no existe confirmación oficial de que esa medida haya sido ordenada.

La Justicia deberá establecer el grado de participación del adolescente, determinar las circunstancias del ataque y evaluar la relación entre las lesiones sufridas y el fallecimiento de Caravaca. También deberá avanzar sobre los elementos reunidos durante la investigación, entre ellos las imágenes que documentan la agresión y las circunstancias en las que se produjo.