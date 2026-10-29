Caso Nancy Godoy: hallaron su celular y la querella sostiene la hipótesis de abuso seguido de muerte

El avance de las actuaciones en torno al femicidio de la docente rural Nancy Estela Godoy sumó un elemento clave para la causa judicial que se tramita en el departamento de Esquina. Durante las pericias realizadas en el predio de difícil acceso donde fue localizado el cadáver, las fuerzas de seguridad hallaron el teléfono celular de la víctima entre sus pertenencias, dispositivo que será sometido a peritajes técnicos urgentes.

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El terminal telefónico se convertirá en una pieza central para el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de reconstruir los últimos contactos y determinar la geolocalización del equipo en las horas previas a su desaparición.

Asimismo, fuentes ligadas a la investigación confirmaron que el cuerpo fue encontrado semisumergido por el efectivo policial Pablo Aguirre en un sector que no había sido rastrillado previamente, hallándose en las cercanías un bolso, un par de botas y una campera pertenecientes a la educadora.

Los detalles de la querella y las pericias forenses

El abogado querellante que representa a la familia de la docente, Gustavo Briend, brindó precisiones sobre la orientación del proceso penal y las expectativas centradas en el examen tanatológico que llevará adelante el Poder Judicial de Corrientes.

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"Esperamos que la autopsia pueda ayudar jurídicamente. Se busca saber si hubo un ataque sexual, si el cuerpo fue tirado ahí, si fue plantado o si ese fue el lugar del hecho. El cuerpo habla", aseveró Briend respecto a los datos científicos que aportará la morgue judicial.

Nuevas líneas investigativas y la situación del testigo clave

Respecto a las responsabilidades penales del caso, el querellante fue contundente sobre los avances logrados a partir de las pruebas recolectadas por la Policía de Corrientes. "No tenemos dudas de quién la mató. Se va a robustecer la línea investigativa con el resultado de las comunicaciones de los dispositivos telefónicos", dijo a radio Dos.

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A su vez, Briend reveló cuál es la principal teoría que maneja la querella sobre la dinámica del hecho. "La hipótesis primaria es la de esa persona que se desdijo, acusada de falso testimonio, que está colaborando y sería un abuso sexual seguido de muerte", precisó el letrado, al tiempo que concluyó que no se descarta ninguna posibilidad sobre el recorrido de la víctima, incluyendo la duda de si llegó o no a ingresar a la Escuela Rural Nº 626.