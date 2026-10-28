Victoria Cantero denunció que la golpeon en prisión: una pericia confirmó lesiones y apartaron a dos policías

La Justicia de Chaco ordenó el traslado preventivo de dos policías de la Comisaría Undécima de Resistencia luego de que Victoria Luz Cantero, la joven de 25 años acusada del homicidio de su pareja, Julián Álvarez Guardia, denunciara haber sufrido una agresión mientras permanecía bajo custodia. Un examen médico forense constató lesiones en su rostro, aunque todavía no se determina quién las produjo.

La intervención estuvo a cargo de la jueza de Garantías N.º 5, María Belén Chapresto , quien dispuso de protección a partir de medidas de un hábeas corpus presentadas por la defensa de la imputada. La denuncia abrió una investigación paralela a la causa por homicidio, en la que Cantero continúa detenida con prisión preventiva.

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Qué reveló el informe médico sobre las lesiones de Victoria Cantero

El Instituto de Medicina y Ciencias Forenses (IMCiF) examinó a la joven el 22 de octubre, a las 21, después de que denunciara haber recibido una cachetada por parte de una mujer el día anterior, cuando se encontró alojada en la dependencia policial.

Según el informe N.º 3.082, elaborado por el médico forense Carlos Manuel H. Zárate y remitido al juzgado el 26 de octubre, la evaluación detectó excoriaciones, congestión y una ampolla en el labio superior , además de signos de congestión en la mucosa del labio inferior.

El hallazgo más significativo fue un hematoma de 2,5 por 2 centímetros en el pómulo izquierdo , que se extendía por sectores próximos al ojo. El profesional consideró que las lesiones tenían una evolución estimada de entre uno y dos días, lo que resulta compatible con el momento en que Cantero aseguró haber sido agredida.

La pericia señaló que las heridas podrían haberse producido por el impacto de un elemento duro y que no podía descartarse un golpe con la palma de la mano. También comenzaron que no representaban un peligro para la vida de la detenida y que, de no presentar complicaciones, podrían sanar sin secuelas en menos de un mes.

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Sin embargo, el examen médico no permite determinar la identidad de quien provocó las lesiones ni acreditar de manera concluyente las circunstancias de la agresión denunciada . Las fotografías obtenidas durante la revisión quedaron incorporadas a las actuaciones judiciales.

La denuncia de la defensa y las medidas contra las policías.

La abogada Celeste Segovia, integrante de la defensa de Cantero, denunció presuntos apremios ilegales por parte de personal policial femenino y promovió un hábeas corpus para solicitar protección y un cambio en las condiciones de detención de su representada.

A partir de esa presentación, la jueza Chapresto dispuso el traslado preventivo de las dos agentes señaladas, mientras se investigan los hechos denunciados. La medida no implica que las policías hayan sido declaradas responsables de las lesiones.

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El planteo se produjo en un momento particularmente relevante para la situación procesal de Cantero. El 22 de octubre, la Cámara de Apelaciones había rechazado el pedido de prisión domiciliaria presentado por su defensa y confirmó que debía continuar privada de su libertad.

El crimen de Julián Álvarez Guardia y la situación judicial de Cantero

Victoria Luz Cantero está imputada por el homicidio agravado por el vínculo de Julián Álvarez Guardia , de 29 años, quien murió el 2 de agosto de 2026 tras recibir una herida de arma blanca en una vivienda de Resistencia, capital chaqueña.

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La joven permanece detenida con prisión preventiva mientras avanza la investigación. La calificación legal que enfrenta contempla una pena de prisión perpetua en caso de que sea encontrado culpable.

La nueva denuncia introduce un expediente independiente del proceso por homicidio y pone bajo investigación el trato recibido por la imputada durante su detención. El traslado de las policías y las actuaciones por las presuntas agresiones no modifican la acusación penal que pesa sobre Cantero , pero obligan a esclarecer lo ocurrido mientras se encontraba bajo custodia del Estado.