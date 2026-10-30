Femicidio de Nancy Godoy: la ministra Ana Miño rompió el silencio, confirmó un sumario interno y la relocalización de escuelas rurales

Tras mantenerse al margen de las declaraciones públicas durante los 21 días de búsqueda de Nancy Estela Godoy, la ministra de Educación de la Provincia de Corrientes, Ana Miño, rompió el silencio institucional. La funcionaria confirmó la puesta en marcha de un proceso sumarial interno para deslindar responsabilidades administrativas y anunció un plan oficial para reorganizar y relocalizar escuelas rurales de baja matrícula en el territorio provincial.

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La titular de la cartera educativa justificó su reserva inicial al remarcar que se buscó priorizar el avance de las actuaciones llevadas adelante por el Poder Judicial de Corrientes y el Ministerio Público Fiscal. "Desde el primer momento en que nosotros supimos acerca de la denuncia de la desaparición de Nancy, lo que hicimos fue ponernos a disposición de la investigación", dijo.

"Confío plenamente en que la justicia va a seguir investigando, este caso no va a quedar impune y que quienes fueron los responsables de este homicidio no van a permanecer impunes", sostuvo Ana Miño, quien confirmó no haber tenido contacto directo con la familia de la víctima por respeto al dolor.

Sumario administrativo, peritajes y el último mensaje de la docente

El procedimiento sumarial impulsado por el Ministerio de Educación de Corrientes contempla un pedido de informes de carácter urgente con un plazo de rendición de 72 horas. La medida alcanza formalmente a la supervisora de la zona y al exdirector de la Escuela N° 626 —ubicada en el Paraje El Malezal, dentro de la estancia "El Curupí" en Esquina—, quienes deberán presentar la documentación respaldatoria sobre sus actuaciones.

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Nancy Godoy había asumido la suplencia en agosto en dicho establecimiento, catalogado como de ubicación muy desfavorable. Según los registros oficiales, la educadora mantenía comunicación constante vía chat con el encargado de mantenimiento para solicitar la instalación de una bomba de agua y reparaciones edilicias.

El último contacto registrado data del pasado 6 de octubre a las 9:56 horas, momento en que coordinaban una inspección técnica; tras ese envío, la docente no volvió a responder.

Plan de relocalización para 265 escuelas rurales de la provincia

A raíz de las complejas condiciones de seguridad y habitabilidad detectadas en el Paraje El Malezal, la ministra detalló que el Ejecutivo trabaja en la reorganización del sistema de enseñanza rural mediante un mapa geolocalizado. De las 866 escuelas rurales existentes en la Provincia de Corrientes, un total de 265 registran una matrícula inferior a cinco alumnos, mientras que 113 cuentan con menos de tres estudiantes.

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La reestructuración oficial proyecta concentrar aquellos establecimientos con matrículas críticas situados dentro de un radio de entre 10 y 15 kilómetros.

La meta pedagógica y logística busca eliminar las aulas de plurigrado, garantizar un docente por cada curso y proveer transporte oficial para el traslado de los alumnos. "Vamos a seguir trabajando en esta relocalización de las escuelas. Creemos que es importante que puedan estar en mejores condiciones los estudiantes y los docentes", concluyó Ana Miño.