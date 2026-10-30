Caso Nancy Godoy: la querella denunció mutilaciones y no descartó la hipótesis de un ritual

El avance de la causa judicial por el femicidio de la maestra rural Nancy Estela Godoy sumó revelaciones escalofriantes tras la finalización de los primeros peritajes forenses. El abogado querellante que representa a la familia de la víctima, Gustavo Briend, confirmó que el informe preliminar de la autopsia acreditó que el cadáver presentaba múltiples mutilaciones, seccionamiento de partes blandas y lesiones provocadas con armas blancas en distintas direcciones.

Femicidio de Nancy Godoy: la ministra Ana Miño rompió el silencio, confirmó un sumario interno y la relocalización de escuelas rurales

El letrado calificó el hecho como un "acto de absoluto salvajismo" y remarcó que las heridas en la cabeza, el torso y las extremidades fueron infligidas mientras la docente se encontraba con vida, registrándose además numerosos signos de defensa. Según las estimaciones de la querella, la mecánica del ataque confirma la intervención directa de múltiples agresores con tareas repartidas dentro del predio.

Hipótesis de ataque en manada, experticia en los cortes y posible rito

La violencia ejercida en el crimen abrió una nueva línea investigativa por parte de las autoridades judiciales en torno a la posible intencionalidad de un rito o mutilación condicionada por saberes previos de faena.

"Se trata de un grupo que perfectamente sabía lo que hacía. Hay parte del cuerpo que la única forma de haberse seccionado es con experticia dentro de un proceso asimilable a cuando uno está carneando un animal", afirmó Gustavo Briend en diálogo con radio Dos, ratificando la teoría de un ataque en manada que habría contado con la complicidad o participación activa de la imputada Rosa Leguizamón.

Femicidio en Corrientes: Juan Pablo Valdés lamentó la muerte de Nancy Godoy y pidió "todo el peso de la ley" para los culpables

Cuerpo plantado en el bañado y la mira puesta en el director escolar

En cuanto al comportamiento de los agresores tras la ejecución del homicidio, los investigadores sitúan la escena primaria del crimen en la Escuela Rural Nº 626 y sus inmediaciones. La querella denunció que el cadáver fue trasladado entre 2.500 y 3.000 metros desde el edificio escolar —y a 5.000 metros del casco de la estancia "El Curupí"— para ser "plantado" en una zona de esteros y pantanos con el objetivo de encubrir el delito.

"Si no hubiesen rastreado por ahí, el cuerpo no se hubiese encontrado nunca porque la fauna del lugar en cualquier momento hubiese comido las partes", aseveró el abogado querellante.

Caso Nancy Godoy: hallaron su celular y la querella sostiene la hipótesis de abuso seguido de muerte



Paralelamente, la representación legal de la familia solicitó formalmente la citación ante el Ministerio Público Fiscal del director titular de la escuela, Norberto Gamarra.

La querella busca determinar si el docente mantenía actividades de intermediación entre cazadores y peones rurales de la zona, al tiempo que profundizarán las denuncias administrativas ante el Ministerio de Educación de Corrientes por inasistencias previas y amedrentamientos reportados por la víctima.

La próxima semana se recibirán las pericias sobre las líneas telefónicas secuestradas por el Poder Judicial de Corrientes.