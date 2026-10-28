Lucas Romero: “Si solo votaran las mujeres, Milei no tendría ninguna chance de reelegir”

La derrota del bolsonarismo en Brasil y las dificultades del gobierno de Javier Mileipara sostener su base electoral abren interrogantes sobre el escenario político sudamericano y las perspectivas de reelección del Presidente argentino en 2027. El politólogo y consultor Lucas Romero, director asociado de Sinopsis Consultores, analizó las claves del triunfo de Lula da Silva, el peso de las demandas económicas cotidianas y los cambios en el comportamiento del electorado.

Durante la entrevista en Modo Fontevecchia, por +Perfil, Radio Perfil (AM 1190), Romero advirtió sobre el impacto del rechazo entre las mujeres y señaló que Milei enfrenta dificultades para ampliar su apoyo entre los votantes de mayor edad. Además, sostuvo que la evolución de la economía cotidiana y el deterioro de la calidad institucional serán factores determinantes para definir las posibilidades electorales del oficialismo en el próximo balotaje.

Lucas Romero es politólogo, consultor, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de El Salvador. Es el director asociado de Sinopsis Consultores, consultora especializada en el análisis de opinión pública, estrategia electoral y consultoría política.

Hola, Lucas, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Te saludo, Agustino Fontevecchia.

Buen día, Agustino. ¿Cómo andan ustedes?

Muy bien, muy bien. Y antes de entrar en cualquier tema doméstico, me gustaría escuchar un poquito tu opinión de esta situación de serie de Netflix de la fuga de Bolsonaro a través de Argentina, con el apoyo del gobierno argentino, del gobierno de Milei y del gobierno de Estados Unidos de Donald Trump.

Bueno, yo diría que es una situación delicada por el contexto en el que ocurre. Recopilemos un poquito del contexto: una elección en Brasil que tuvo el reconocimiento de la legitimidad de la gran mayoría de los países del mundo, que tuvo el reconocimiento de la legitimidad del propio partido perdedor y que tuvo observadores de la OEA, del Centro Carter, de la Unión Europea y de otros tantos lugares que no han manifestado ningún tipo de sospecha sobre su legitimidad. Una elección que no es reconocida por la Argentina, quizás el socio natural y principal aliado en la región de Brasil. Y que tiene a su presidente, y digo de la Argentina, un presidente que no solo se involucró personalmente en la campaña de Flávio Bolsonaro, sino que fue a territorio brasileño a insultar al mandatario que acaba de ser reelecto legítimamente, porque no hay motivos para sospecharlo. Todo ese contexto rodea a una colaboración que creo que ya es reconocida por todos de parte del gobierno argentino para que Flávio Bolsonaro evada los requerimientos de la Justicia brasileña. Entonces, creo que el asunto es delicado porque ya venimos teniendo una relación rota, una relación diplomática rota con Brasil, reducida a su mínima expresión, con solamente representación comercial, algo inédito para la historia de la relación bilateral con Brasil. En ese marco, el gobierno argentino decide tener un comportamiento más faccioso que institucional y decide favorecer o facilitar la tarea para que su amigo, el amigo personal de Javier Milei, Flávio Bolsonaro, pueda evadir la Justicia de Brasil. La verdad que el asunto es, por donde se lo mire, delicado y creo que requiere y demanda una respuesta institucional de Presidencia respecto de cuál fue su efectivo rol.

Sí, tenemos ahora información que acaba de aterrizar. En cualquier momento, Flávio Bolsonaro acaba de aterrizar en Miami, tengo entendido. Ahora, en cualquier momento, les vamos a ir mostrando las imágenes mientras seguimos la conversación con Lucas. Y dame una lectura política de la elección. Yo estaba bastante convencido de que era imposible que la diera vuelta Lula. Se plantea que finalmente Lula empezó a usar un smartphone, empezó a volcar su campaña al ecosistema digital y logró un plus de 10 millones de votos, en un país que quedó totalmente partido al medio, entre norte y sur, con un Legislativo bastante adverso, creo que de los más adversos que ha habido en Brasil, en términos del partido político de quien está al frente del Ejecutivo y el Legislativo. Dame una lectura política de la segunda vuelta y de qué se le viene a Brasil en esta división.

Bueno, el resultado fue sorprendente. Es cierto, las encuestas venían anticipando que la elección iba a ser pareja, pero fue sorprendente por cómo se había dado la primera vuelta. Los impulsores de este sistema de segunda vuelta, los franceses, suelen decir que en las primeras vueltas se elige y en las segundas se elimina. Yo creo que hay que entender ese concepto para interpretar que lo que ocurrió en Brasil el domingo fue una derrota del bolsonarismo. Es decir, creo que Lula, como consecuencia del resultado de la primera vuelta, logra con éxito activar una movilización que facilitó la expresión mayoritaria de un sentimiento de rechazo hacia la idea de que Flávio Bolsonaro gobierne Brasil. Esto es algo que se viene sucediendo o que viene ocurriendo en todos los procesos electorales. Esta idea de que el ánimo de rechazo suele ser más movilizador que el ánimo de simpatía o de reconocimiento positivo hacia la oferta que se está eligiendo. Creo que esto se vio reflejado. Por otro lado, me parece que también es interesante esto que señalás: si algo está conectando todos los procesos electorales en términos de estrategia electoral o de estrategia de campaña, es esta dificultad que están teniendo las campañas para encontrar canales legitimados para transmitir mensajes y que puedan facilitar que el emisor sea creíble frente al destinatario del mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Cada vez más se vuelve muy relevante la microactividad militante de todos los que comparten el espíritu de la campaña y que sean esos propios militantes los que transmitan el mensaje. Creo que esto es lo que logró la campaña del PT en Brasil: activar a sus militantes para que sean ellos quienes puedan transmitir el mensaje de campaña y producir la movilización que efectivamente se produjo. Me parece que esa es la enseñanza que deja el proceso electoral del domingo pasado.

Flávio Bolsonaro ya llegó a Miami, luego de que el Gobierno confirmó que había despegado de Argentina

Claro, me hace reflexionar que es una especie de cuentapropismo político, la uberización del proceso, ¿no? Darles a los individuos que quieren formar parte del sistema. A mí me llama la atención que, dependiendo de la elección, en una elección el mundo digital no cuenta lo que cuenta la gente en la calle o el mundo digital determinó todo. Comentaba en el editorial, antes de empezar, que era una cuestión de tiempo que las estrategias que tanto éxito les estaban dando a las nuevas derechas y a las ultraderechas las empiecen a usar desde las izquierdas, efectivamente. Pero creo que Lula es algo distinto, ¿no? Y acá te llevo: estaba leyendo tu Twitter un poco y veía que comentabas sobre la ola azul, donde gobiernos de derecha han ganado en prácticamente todos los países de Sudamérica, pero se perdieron el botín más grande, por llamarlo de alguna manera fea, no importa, que es Brasil, el país más potente de la región. Pero Lula es distinto: es un político del siglo XX, un tipo que ha marcado los últimos 20 o 25 años de la política de Brasil. ¿Qué leés? Porque me parece muy simplista cuando la gente dice: “Cambió la tendencia, terminó la ola azul”, o no, no importa nada. Creo que Lula en sí es algo distinto.

Sí, yo creo, y me alineo con la creencia de que siempre hay más factores locales que regionales o globales en la resolución de los procesos electorales. Con lo cual, mirar el proceso a la luz de lo que puede ser la mirada regional o global me parece que no ayudaría a entender realmente los factores que motivaron el resultado. Segundo, creo que en la región está habiendo una dificultad para los oficialismos: cómo gestionar demandas, muchas veces exageradas, de los ciudadanos o de los votantes, que son difíciles de satisfacer. Esto produce que a los oficialismos les cueste reelegir. Pero, particularmente, yendo ya a lo local, creo que estamos en presencia de un presidente que, en contraposición a lo que ocurre en la Argentina, parece estar más sensible a atender los aspectos de la microeconomía que de la macroeconomía. De hecho, lo que se le cuestiona a Lula es su macro, no su micro. Si bien efectivamente puede haber demandas micro, creo que es un presidente que tuvo la sensibilidad de reaccionar frente al primer resultado de la primera vuelta y ver si podía atender esas demandas micro. Y, de vuelta, yendo a lo local, creo que Bolsonaro no logró transmitir que iba a ser un presidente que se iba a ocupar y atender esas demandas micro. Si bien no usaba la motosierra de Milei, sí apelaba a la idea de la tijera y al orden macro. Yo resaltaría que buena parte de la recuperación de Lula y del éxito que tuvo el domingo tuvo que ver con un muy buen desempeño en los suburbios de las grandes urbes: San Pablo y Río de Janeiro. Se detectó un crecimiento muy fuerte del desempeño de Lula en relación con la primera vuelta en esos lugares. Asumo, interpreto, que son sectores vulnerables que quizás vieron que Lula era la opción más efectiva para proteger sus demandas micro, sus necesidades. Creo que ahí también hubo buena parte del factor explicativo de por qué Lula logró esta remontada.

Y llevemos ese análisis entonces a la Argentina. Perdón, ahora tenemos las imágenes en pantalla de Bolsonaro aterrizando en Miami a bordo del jet Gulfstream, que, increíblemente, hablábamos con la producción antes, también tiene relación con la causa ANDIS y con la causa de la AFA y el Chiqui Tapia. Impresionante las conexiones, el vuelo del avión de ByteFly. Ahora, volviendo al análisis político, vamos a la Argentina. En la Argentina vemos que la micro es donde la gente está sufriendo y la macro empieza a tener un orden que inclusive da expectativas de que a futuro pueda haber una situación cada vez mejor para el país. Entonces, tenés, por un lado, una micro destruida y una macro que funciona bien; un presidente que ignora los problemas de la micro, Milei, que dice que es imposible que no lleguen a fin de mes. Y un cambio, si no me equivoco, acá corregime, en lo que es el electorado de La Libertad Avanza, que se parece cada vez más a Juntos por el Cambio. Antes habían ganado justamente en estos conurbanos, que se parecerían a lo que vos recién contabas de Río y San Pablo, con hombres cuentapropistas y de menores ingresos, es decir, que les sacaban cierto voto al peronismo histórico. Hoy quizás es un voto más antiperonista clásico. ¿Cómo ves ese movimiento en el electorado de Milei, quizás proyectando las elecciones del año que viene?

Sí, yo siempre pensé, y asumo equivocadamente, que ese proceso de adopción de la base natural del electorado antiperonista iba a ser más rápido. Como que Milei rápidamente iba a perder apoyo en los sectores más jóvenes y ganar apoyo en los sectores más adultos, adoptando un poco la característica sociodemográfica del electorado típico de Juntos por el Cambio. Eso no ocurrió tan rápidamente. Es cierto que viene ocurriendo. Creo que Milei todavía conserva niveles más elevados de lo que tenía Juntos por el Cambio en los sectores juveniles, pero no ha logrado seducir como había seducido Juntos por el Cambio en los sectores más adultos. Además, tiene la complejidad del sesgo de género, que lo está afectando mucho. Es decir, tiene niveles muy bajos de adhesión y de simpatía entre las mujeres, al punto de que uno ya lo puede afirmar con toda claridad: si solo votaran las mujeres en la Argentina, Milei no tendría ninguna chance de reelegir el año próximo. Esto se agudiza mucho en el segmento juvenil; sobre todo entre las mujeres jóvenes se encuentra la mayor brecha de diferencia entre hombres y mujeres. Creo que pareciera ser un presidente que está en esa transición, todavía no finalizada. Pero, en todo caso, me parece que hay un punto en esto de la micro y la macro, porque si algo se le está cuestionando, sobre todo a quienes defienden el rumbo del presidente, es no atender la micro. La pregunta es si, con esta micro, este presidente puede juntar el 50% más uno para ganar la elección el año próximo. Digo 50% más uno porque hoy toda la evidencia nos invita a pensar que muy probablemente el resultado electoral del año próximo se resuelva en una segunda vuelta. Por lo tanto, todo lo que estamos leyendo de cómo funcionan las segundas vueltas en Brasil es aplicable a esta situación. La pregunta es si Milei puede hacer lo que hizo Lula: atender las demandas micro del electorado para construir la mayoría ganadora. Ahí es donde aparecen los interrogantes, sobre todo de los economistas que advierten que, aun con palabras elogiosas hacia la macro de Milei, están viendo que la micro puede ser el problema de la sustentabilidad política de este rumbo económico.

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Buenísimo. Y última pregunta: ¿dónde creés que se va a jugar el eje tanto de la campaña, que probablemente ya empezó, como de los factores que finalmente definirán el voto? Por ejemplo, estábamos hablando recién de la micro. Es difícil imaginar a un Milei haciendo un plan platita. Hablábamos antes del impacto de las redes sociales y quizás de la uberización de la campaña política, algo en lo que Milei ha mostrado mucha potencia. En el caso de Brasil vimos el impacto de la campaña política y el incremento en la participación en la segunda vuelta. Vos mencionabas recién algo muy interesante: el tema de las mujeres. Dame los dos o tres ejes que estás viendo y que creés que van a definir la campaña y el resultado.

Sí, yo te diría, mirándolo en retrospectiva, que muchas veces también es interesante analizar qué ocurrió en 2023, qué dice la gente que votó en 2023 que haría en 2027. Hoy uno está advirtiendo que el presidente perdió parte de ese electorado del balotaje. Incluso hay un electorado con predisposición al voto opositor: más o menos entre el 5% y el 6% de ese electorado, sistemáticamente, en nuestros relevamientos, nos dice que está dispuesto a votar a la oposición en un mismo escenario de balotaje contra Milei. Después hay un 15% que dice que votaría en blanco, que no volvería a votar a Milei, incluso estando un candidato del peronismo enfrente. Ese electorado tiene reprobación económica hacia Milei, pero, sobre todo, reprobación política institucional o republicana hacia el presidente. Entonces, yo creo que, si Milei piensa volver a construir una mayoría para ganarle a un candidato peronista, va a necesitar de la economía, pero también va a requerir corregir buena parte de lo que está ofreciendo en materia de calidad institucional. De calidad republicana, ¿no? Porque uno repasa los últimos siete días de Milei: tenemos al presidente yendo a España a insultar al primer mandatario, una resolución de la Justicia escandalosa, como fue el sobreseimiento en la causa Libra, condenando a los periodistas a la hoguera en un desafío al ejercicio de la libertad de prensa y desconociendo una elección legítima en un país como Brasil, tan caro a los intereses regionales de la Argentina. Es decir, hay un deterioro de la calidad institucional que está ofreciendo Milei y que creo que puede ser un factor para que pueda reconquistar esos votos que está perdiendo y que hoy lo están poniendo en un escenario de derrota frente a un candidato peronista en un balotaje.

Excelente, Lucas. Muchísimas gracias. Seguiremos en contacto. Te mando un saludo.



LMM