Flávio Bolsonaro ya llegó a Miami, luego de que el Gobierno confirmó que había despegado de Argentina

El ex candidato por el Partido Liberal de Brasil, Flávio Bolsonaro , aterrizó hoy en Estados Unidos, luego de fugarse de su país tras la derrota electoral del domingo frente a Luiz Inácio “Lula” da Silva y en medio de una investigación judicial por presunto lavado de activos .

El vuelo del Gulfstream G400, propiedad de la empresa de taxis aéreos ejecutivos, Buenos Aires Fly , aterrizó a las 10:24 en el aeropuerto de Miami-Opa Locka Executive Airport , una estación aérea pública de aviación general y ejecutiva ubicada en el condado de Miami-Dade, Florida, a unos 18 km (11 millas) al norte del centro de Miami.

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El vuelo de Bolsonaro, quien fue acompañado por su esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro , y sus dos hijas, partió desde el Aeropuerto Internacional de Iguazú a las 0:21 de este miércoles, con destino a Guayaquil, Ecuador, donde arribó a las 3:46 (hora local), las 5:46 de Argentina, para una “escala técnica” , tras sobrevolar Paraguay, Bolivia y Perú.

Si bien esta aeronave está capacitada para realizar el vuelo entre Iguazú y Miami en forma directa sin repostar, en este caso, dos circunstancias obligaron a concretar esta escalada. La primera, la cantidad de equipaje que llevaba consigo la familia Bolsonaro y la otra, la necesidad de tener que rodear el territorio brasileño para evitar así tener que solicitar permiso para tal fin , teniendo en cuenta el pasajero que llevaban a bordo.

A las 4:21 de la ciudad ecuatoriana, la aeronave volvió a despegar para volar directo hacia el territorio estadounidense, donde permanecerán bajo la protección del gobierno norteamericano . Tal como informó la Agencia Noticias Argentinas, Bolsonaro pasó por la Argentina antes de seguir rumbo a Estados Unidos.

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Según informó la Dirección Nacional de Migraciones , Bolsonaro y su familia cruzaron la frontera a las 22:50 del martes por el puente internacional Tancredo Neves. El organismo precisó que los cuatro presentaron “documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país” y que sus tránsitos fueron registrados “sin incidentes”.

JSM/NA