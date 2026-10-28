Quién es Sergio Mastropietro, el empresario detrás del avión en el que escapó Bolsonaro, y sus vínculos con Espert y Fred Machado

El Gulfstream G400 matrícula LV-JQW que en la madrugada de este miércoles despegó de Puerto Iguazú con Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas a bordo pertenece a una empresa con historia judicial en la Argentina. Según el comunicado de la Dirección Nacional de Migraciones, el vuelo lo despachó Baires Fly S.A. El registro público de Flightradar24 muestra que el avión despegó a las 00.21 y que, después de 5 horas y 25 minutos, aterrizó en Guayaquil. Volvió a despegar 35 minutos más tarde hacia Estados Unidos. En los papeles, la empresa está asociada desde hace décadas a Luis Grande, un ex piloto de la gobernación de Río Negro. Pero para el fiscal federal Franco Picardi, el hombre que la maneja es otro: Sergio Daniel Mastropietro.

Mastropietro tiene 63 años y una larga trayectoria en el negocio de la aviación privada. Según publicaron distintos medios, presidió Avian, la empresa que surgió en 2018 de la compra de MacAir, la firma aérea de la familia Macri. De acuerdo con el Boletín Oficial, presidió además Hangares Buenos Aires S.A. y FBO Bs As S.A., dos firmas dedicadas a servicios en tierra para aviones privados. Entre 2018 y enero de 2025 fue presidente de Baires Jets, la empresa con la que hoy dice que tenía su único vínculo. Su nombre llegó a los expedientes judiciales por dos caminos: la causa por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su relación con Federico “Fred” Machado, el empresario rionegrino extraditado a Estados Unidos y acusado en Texas de narcotráfico y fraude.

El lavado en la causa ANDIS

En la causa que nació de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS y examigo de Javier Milei, Picardi ubicó a Mastropietro como una de las “cabeceras del lavado” del dinero de los sobreprecios en las compras de insumos médicos. Según el dictamen, Mastropietro funcionaba como operador financiero y persona de confianza de Miguel Ángel Calvete, el lobista que la fiscalía señala como pieza central de un circuito que recaudaba dinero de las droguerías proveedoras de la agencia.

Baires Fly, la empresa que sacó a Flávio Bolsonaro del país, está involucrada en la causa ANDIS y voló con Chiqui Tapia

El mecanismo que describe la fiscalía pasaba por la cuenta bancaria de Baires Fly. En agosto de 2025, Mastropietro le habría enviado a Calvete los datos de esa cuenta. Las droguerías giraban el dinero y la empresa emitía después facturas por montos idénticos por “compra de kilómetros nacionales” y horas de vuelo. Entre los movimientos que cita la investigación hay transferencias por 34,5 y 60,5 millones de pesos. Según los registros de ingreso del barrio, Calvete y su pareja, Guadalupe Muñoz, llegaron casi al mismo tiempo que Spagnuolo a la casa de Mastropietro en Altos de Campo Grande, al menos dos veces en 2025. La fiscalía también detectó que en 2018 Mastropietro fundó la sociedad Megastatica junto a Lorena Di Giorno, luego funcionaria de la ANDIS. Esa firma compartía domicilio con una empresa vinculada a Calvete.

El avión LV-JQW de Baires Fly. | Crédito: https://www.flightradar24.com/

En noviembre de 2025, después de que allanaran su casa de San Isidro, Mastropietro volvió de Miami en un avión privado que hizo una escala en Tucumán. En Aeroparque, agentes de la PSA y de Migraciones tenían orden de secuestrarle el celular, pero el teléfono nunca apareció. El juez Sebastián Casanello pidió investigar a las autoridades de los dos organismos. En mayo de este año, con la causa ya en manos del juez Ariel Lijo, Mastropietro fue indagado por lavado de dinero y se negó a declarar. Baires Fly no está imputada como persona jurídica, y Mastropietro sostiene que su vínculo era con Baires Jets, otra firma del rubro.

El nexo entre Machado y Espert

Antes de la causa ANDIS, Mastropietro ya había aparecido en otra historia que terminó en un escándalo político. Su vínculo con Fred Machado era antiguo y está en los registros oficiales. En octubre de 2010, los dos constituyeron So Vain S.A., una agencia de modelos y publicidad que presidía Machado y en la que Mastropietro era director suplente, según el Boletín Oficial. En febrero de 2019, Machado, dueño de South Aviation, le pidió que lo pusiera en contacto con José Luis Espert, que entonces preparaba su candidatura presidencial. Mastropietro recurrió a Pablo Deluca, director de Relaciones Institucionales de Infobae. El primer encuentro entre el economista y el empresario fue en el Golf Club de San Isidro.

De ese contacto salió una relación que seis años después le costó a Espert su lugar en la política. Ese mismo marzo, Machado le pagó un viaje a Miami para reunirse con empresarios argentinos en Florida. Durante la campaña de 2019, Espert viajó al menos 35 veces en aviones de Machado, según confirmó la Justicia. En enero de 2020 recibió US$200.000 del empresario, un pago que reveló elDiarioAR y que figura en los expedientes del tribunal de Texas. En octubre de 2025, en plena campaña, Espert tuvo que bajarse de la cabeza de la lista de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires y quedó imputado por lavado de dinero. Machado fue extraditado y permanece detendo en EE.UU.

Fred Machado y José Luis Espert

Una abogada que une las piezas

Según los avisos publicados en el Boletín Oficial, Luis Grande presidió Baires Fly sin interrupciones desde al menos 2012. En septiembre de 2025, semanas después de que estallara el escándalo de la ANDIS, dejó la presidencia en manos de Marcela Mabel Racana, una abogada que firmaba los trámites societarios de la empresa desde hacía más de una década. El 26 de noviembre de 2025, días después de que el fiscal Picardi señalara a Baires Fly, renunciaron también las dos hijas de Grande, que ocupaban la vicepresidencia y la dirección suplente.

Racana fue la autorizada para inscribir So Vain, la sociedad de Machado y Mastropietro, en 2010. También firmó los cambios de directorio de Hangares Buenos Aires en 2011 y de Baires Jets en 2019 y 2025, cuando Mastropietro asumió y luego dejó la presidencia. En varias de esas sociedades se repite además la misma escribanía. La mujer que hoy preside la empresa del avión que usó Bolsonaro hizo durante quince años los trámites societarios de Mastropietro, incluido el de su sociedad con Machado.

El recorrido del vuelo de Flávio Bolsonaro desde la Argentina.

Una flota con pasajeros conocidos

Entre los clientes de los aviones de Grande estuvieron Milei, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Susana Giménez. El Gulfstream V LV-KAX, de la misma flota, llevó al Presidente a Nueva York después del balotaje de 2023. En diciembre de 2025, el LV-JQW, el mismo avión que usó Bolsonaro, trasladó al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, al sorteo del Mundial en Washington. En el último año, el LV-JQW hizo cerca de 290 vuelos, con Fort Lauderdale como destino más frecuente y Guayaquil como escala técnica habitual hacia Florida. Según la Central de Deudores del Banco Central, Baires Fly tiene una deuda con el Banco Nación que en septiembre de 2024 superaba los $1.680 millones y hoy ronda los 740 millones.

Ese avión estaba estacionado en Puerto Iguazú desde la medianoche del lunes. En la madrugada de este martes, Baires Fly pidió autorización para un vuelo a Estados Unidos con cuatro pasajeros y lo canceló antes de presentar el plan de vuelo. Este mismo martes al mediodía, Migraciones aseguró que no se había presentado ningún plan de vuelo con la familia Bolsonaro. Casi 22 horas después de aquel primer pedido, cuatro pasajeros subieron al avión: el excandidato brasileño, su esposa y sus dos hijas.