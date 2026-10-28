Milei inauguró plantas de litio en Catamarca: no habló de Brasil ni de Bolsonaro

Un acto por la producción minera en Catamarca encabezado por el presidente Javier Milei generó enorme expectativa este miércoles 28 de octubre, ante la posibilidad de que adempas de los anuncios locales, el mandatario argentino hiciera alguna mención a la volcánica situación con Brasil.

Sin embargo, Milei mantuvo su silencio sobre el país vecino, no habló de conflictos ideológicos con el presidente Lula da Silva, y además tampoco mencionó nada de la espectacular fuga protagonizada por el candidato derechista Flávio Bolsonaro, que huyó a Estados Unidos con su familia desde la Argentina, con amplio apoyo de distintos estamentos del gobierno libertario.

Caputo, Santilli, Karina Milei y Jalil, en primera fila en el discurso de Milei en Catamarca. El vuelo lo hizo en un Gulfstream G400, propiedad de la empresa de taxis aéreos ejecutivos, Buenos Aires Fly (Fly BA), aterrizó a las 10:24 en el aeropuerto de Miami Opa Locka Executive Airport, una estación aérea pública de aviación general y ejecutiva ubicada en el condado de Miami-Dade, Florida, a unos 18 km (11 millas) al norte del centro de Miami. Bolsonaro, trascendió este mediodía, ya aterrizó en Miami. El vuelo lo hizo en un Gulfstream G400, propiedad de la empresa de taxis aéreos ejecutivos, Buenos Aires Fly (Fly BA), aterrizó a las 10:24 en el aeropuerto de Miami Opa Locka Executive Airport, una estación aérea pública de aviación general y ejecutiva ubicada en el condado de Miami-Dade, Florida, a unos 18 km (11 millas) al norte del centro de Miami.

Había partido desde el aeropuerto internacional de Iguazú a las 0:21 de este miércoles, con destino a Guayaquil, donde arribó a las 3:46 (hora local), las 5:46 de nuestro país para una “escala técnica”, tras sobrevolar Paraguay, Bolivia y Perú.

El desarrollo minero en Catamarca

El acto en Catamarca se debía a la ampliación de la capacidad productiva de litio de la mina Río Tinto en Catamarca , con una inversión de US$530 millones aprobada dentro del RIGI. Apunta a sumar 9.500 toneladas anuales de capacidad de producción de litio y reforzar el perfil exportador de la actividad minera argentina.

Milei defendió el desarrollo de la minería como una herramienta para ampliar la actividad económica fuera de los principales centros urbanos. "La minería transforma la vida de las comunidades, especialmente en zonas remotas donde las alternativas productivas son escasas, por no decir nulas", sostuvo.

Afirmó que, cuando la actividad se articula con el sector privado, "los beneficios se multiplican y sostienen más allá de la vida útil del proyecto". Y preparó: " Este es el verdadero federalismo y la inclusión ".

Milei estuvo acompañada por su hermana, Karina Milei ; el jefe de Gabinete, Diego Santilli ; el ministro de Economía, Luis Caputo ; y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil , uno de los mandatarios peronistas que mantiene diálogo con la Casa Rosada.

La inversión de Río Tinto y la expansión del Proyecto Fénix

La ampliación de Río Tinto corresponde a la denominada Fase 1B del Proyecto Fénix , operada por Minera del Altiplano, filial de Río Tinto.

Como precisaron los datos difundidos por el Ministerio de Economía al anunciar la aprobación del proyecto, la inversión para esa extracción de litio permitirá generar “ 1.143 puestos de trabajo durante la construcción y 504 en la etapa de operación ”, entre empleos directos e indirectos. Además, el organismo proyectó “ exportaciones adicionales por US$165 millones anuales” .

La versión de incidentes en Catamarca

Ante versiones de presuntos intentos de agresión a Milei a su llegada a Catamarca, La Libertad Avanza emitió este miércoles un comunicado oficial desmintiendo esos supuestos, y remarcando que el Presidente no sufrió ningún tipo de agresión física ni golpe al momento de entrar al recinto donde encabezó su actividad institucional y partidaria.

El escrito buscó frenar las versiones difundidas en las últimas horas y destacó que la recepción en suelo catamarqueño reunió a más de 1.200 personas, entre dirigentes libertarios y simpatizantes que se concentraron para saludar al mandatario nacional.

De acuerdo con el texto difundido por LLA, Milei se mostró conforme con el respaldo que recibió durante la jornada y en ningún instante manifestó disgusto o incomodidad respecto del trato recibido en el trayecto de acceso.

En cuanto a las tareas de prevención, la fuerza libertaria subrayó que el dispositivo de seguridad se implementó con total regularidad y ajustado a los esquemas habituales que acompañan las actividades del jefe de Estado en el interior.