Passerini sobre los subsidios al transporte del AMBA: "Una vez más el Gobierno Nacional hace populismo selectivo"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini , cuestionó al gobierno del presidente Javier Milei al asegurar que “hace populismo selectivo” con los subsidios al transporte en el AMBA .

“Una vez más, el Gobierno Nacional hace populismo selectivo y destina mayores subsidios al transporte del AMBA para evitar que aumente el boleto ”, agregó en una publicación de “X”.

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Críticas al gobierno nacional

“ N os seguimos discriminando a las ciudades del interior, que enfrentamos prácticamente en soledad el costo del transporte público ”, señaló en tono crítico.

“Señores del gobierno “nacional”, ¿los argentinos que viven en Córdoba, Rosario, Mendoza, Paraná o cualquier otra ciudad del interior, no tienen los mismos derechos que quienes viven cerca del Obelisco?”, preguntó el jefe capitalino.

Y luego respondió: “ No hay razones para que reciban un tratamiento diferente”.

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“Necesitamos un país verdaderamente federal”

"No estamos cuestionando que se cuide el bolsillo de los usuarios del AMBA. Lo que reclamamos es que ese mismo criterio se aplica en todo el país", aclaró Passerini.

"La Argentina no termina en los bordes de la Casa Rosada. Necesitamos un país verdaderamente federal, con igualdad de oportunidades y reglas justas para todos", cerró el intendente de Córdoba.