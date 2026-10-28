Passerini sobre el impacto de la crisis: "Milei no va a ser reelecto"

El intendente de Córdoba, Daniel Passerini, sostuvo que el presidente Javier Milei “no va a ser reelecto” en las elecciones de 2027.

“ Fue varias veces a Córdoba y la verdad no nos trajo ninguna solución ”, expresó el jefe capitalino en declaraciones al streaming “Gelatina”.

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Impacto en la economía

“Yo creo que hoy los resultados de la economía en todo el país, incluido en Córdoba se sienten de manera negativa”, evaluó Passerini.

Y luego mencionó: “ Hay una enorme cantidad de empresas cerradas, locales comerciales que no están teniendo ventas y tienen que cerrar ”.

"Ayer salió una nota en uno de los programas más vistos de Córdoba, que estaban recorriendo el centro de la ciudad. En las galerías había 70% de locales cerrados ", ejemplificó el intendente.

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“La actividad económica está absolutamente golpeada”

"Nosotros lo vemos en la recaudación de las tasas. La actividad económica está absolutamente golpeada, y no vemos ninguna reacción del Gobierno nacional para revertir esa situación ", cuestionó.

“ Si la solución es mandar a la hoguera a los periodistas , si la solución a los problemas económicos que tiene la gente es irse de viaje a España y meterse en una campaña electoral de otro país o ir a Brasil a hacer campaña, creo que son errores que la gente los está empezando a evidenciar , y los está empezando a sentir”, interpretó Passerini.

“Creo que electoralmente eso va a tener un impacto negativo, y por eso lo vuelvo a repetir desde hace tiempo, por todas estas consecuencias estoy convencido de que Milei no va a ser reelecto ”, insistió.

Para Passerini “es la oportunidad para que la Argentina discuta cómo salimos de esta crisis que ya lleva desde mi modesta interpretación más de 15 años, y de fracasos repetidos de la política nacional, no de las políticas provinciales y municipales”.