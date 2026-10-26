Pieckesteiner, sobre el recorte de Remediar: “No vamos a dejar a nadie afuera, pero no lo podemos hacer de un día para el otro”

El ministro de Salud de Córdoba, Ricardo Pieckesteiner, reclamó al Gobierno nacional la continuidad del Plan Remediar, luego de la reducción de los medicamentos que distribuye el programa en los centros de atención primaria. El funcionario advirtió que la medida afecta el acceso a tratamientos para enfermedades como la diabetes y el hipotiroidismo, y sostuvo que la Provincia no dejará sin atención a los pacientes, aunque necesita tiempo y una planificación para responder a la demanda.

En una entrevista con Punto a Punto Radio, el ministro de salud comento que viajó a Buenos Aires el jueves pasado para reunirse con su par nacional, Mario Lugones, y reclamar la continuidad del programa. Según explicó, “le llevé por escrito el reclamo de la continuidad del programa Remediar que estaba vigente y un poco empezar a buscar cuáles son las condiciones y cuál fue la toma de decisiones para cambiar un sistema que hace dos décadas que está vigente”.

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El funcionario destacó que el programa “resultó ser extremadamente exitoso” porque permitió ampliar el acceso a medicamentos desde los centros de atención primaria y mejorar indicadores de salud pública. Pieckesteiner contó que Lugones lo recibió, aunque no le dio respuestas concretas durante la reunión. Además, indicó que el ministro nacional “me ha citado para el día 4 de noviembre junto con el resto de los ministros de las demás provincias a un COFESA, en donde probablemente ahí tendremos algún avance en esto, pero la resolución del Boletín Oficial que está vigente es así”, explicó.

Qué tratamientos dejarían de entregarse

Pieckesteiner explicó que Remediar permitía resolver problemas de salud de baja complejidad sin necesidad de que los pacientes acudieran a un hospital. Como ejemplo, describió el caso de una persona que llega a un dispensario durante la madrugada con una crisis asmática y puede recibir la medicación necesaria para estabilizarse y continuar el tratamiento en su casa.

“Si tenés alguna infección concomitante te van a dar el antibiótico, y si estás con fiebre te van a dar los remedios como el paracetamol para bajártela; todo eso lo tenía el botiquín”, detalló. Según el ministro, esa respuesta temprana evitaba complicaciones que podían derivar en internaciones. También destacó el papel del programa en el tratamiento de enfermedades crónicas no transmisibles.

“Había medicamentos que ayudaban para las enfermedades cardiovasculares, que son los que van a quedar vigentes, pero había remedios muy sensibles como para la diabetes o la hormona tiroidea para el hipotiroidismo”, advirtió. El funcionario explicó que las personas podían realizarse controles y retirar mensualmente sus medicamentos, lo que permitía sostener los tratamientos a largo plazo.

Menos medicamentos y más presión sobre provincias y municipios

Los botiquines del Plan Remediar registraban una reducción del 47% respecto de 2025. Pieckesteiner precisó que la caída alcanzaba el 47,5% en los tratamientos y describió una reducción tanto en la cantidad de medicamentos enviados como en los tratamientos disponibles.

El ministro también vinculó la situación con otras dificultades que enfrenta el sistema sanitario provincial. “Hay que sumarle el abandono que ha hecho el PAMI de los pacientes, sobre todo del interior de la provincia, y la deuda de casi 11.000 millones de pesos que tiene el Gobierno Nacional con el Plan Sumar”, sostuvo.

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Pieckesteiner advirtió que las personas que recibían los medicamentos a través de Remediar no necesariamente cuentan con recursos para comprarlos por su cuenta. Por eso, consideró que la reducción del programa trasladará parte de la demanda a los gobiernos provinciales y municipales. “Alguien se los va a tener que dar y en ese caso serán los municipios y la provincia; pero las personas tienen que saber quiénes toman estas decisiones que afectan directamente el acceso a la salud”, señaló.

“La provincia de Córdoba no va a dejar a nadie afuera”

El ministro insistió en que el Gobierno nacional debe explicar los fundamentos de los cambios y establecer un plan de transición que permita garantizar la continuidad de los tratamientos. “Porque si hay un fundamento válido... la provincia de Córdoba tiene mecanismos para controlar, tiene receta electrónica disponible para saber a quién y qué se le da, y tiene articulada la atención de los centros primarios con los hospitales regionales”, explicó.

Para Pieckesteiner, esas herramientas permitirían organizar la atención y evitar que los pacientes queden sin medicación de manera abrupta. También reclamó información sobre quiénes recibían los tratamientos y qué alternativas tendrán para continuarlos.

“Si dicen el viernes que la semana que viene cortan todos los medicamentos, pónganse en el lugar de cada provincia: ¿cómo hacemos para continuar esos tratamientos si ni siquiera sabemos cuáles son los pacientes que los venían recibiendo? Necesitamos un plan y un tiempo prudente”, planteó.

Finalmente, el funcionario aseguró que Córdoba sostendrá la atención de las personas afectadas, aunque remarcó las dificultades de hacerlo sin una transición ordenada. “La provincia de Córdoba no va a dejar a nadie afuera, pero no lo podemos hacer de un día para el otro”, concluyó.

Entrevista realizada en el programa de radio "Es por acá" con Juan Bernaus y Julieta Fantini.