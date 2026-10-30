Bono "licuado" de $70.000 para jubilados: sólo representa el 16% de la jubilación mínima

El asesor previsional Fernando Viera aseguró que el bono de 70 mil pesos para jubilados nacionales sólo representa el 16 por ciento de la jubilación mínima .

Además señaló que el objetivo del Gobierno nacional sería que “se vaya licuando solo con inflación” .

Apertura de importaciones, caída del salario real y récord de morosidad: los números que explican el parate del mercado interno

Bono para jubilados “licuado”

" El bono de 70.000 pesos fue instaurado en marzo del 24 y se mantuvo inalterado hasta la fecha . Entonces en marzo del 24, 70.000 pesos equivalían al 52% de lo que era la jubilación mínima. En marzo del 24 la mínima era 134.000 pesos. Entonces, claro, 70.000 pesos, la mitad, era importante el impacto que tenía en el bolsillo de los jubilados", recordado.

“El tema es que este bono que no integra el haber jubilatorio, , es una liberalidad del Estado, es un subsidio y todos los meses saca un decreto renovándolo, un emolumento casi que normal y habitual, Están todos esperándolo, pero jamás fue actualizado”, agregó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez .

Viera explicó que “a medida que va creciendo el haber mínimo, esto pierde proporcionalidad, pierde esa relación”.

Ricardo Arriazu advirtió por la economía argentina: “Comprar dólares destruyendo crédito genera recesión y desconfianza”

Sólo el 16% de la jubilación mínima

"Y actualmente el bono representa nada más que el 16% de los 444 mil pesos que va a estar la mínima ahora en noviembre. Yo por lo menos lo que entiendo es que la intención del gobierno es que este bono se vaya licuando por inflación hasta que desaparezca en algún momento ", interpretó el asesor previsional.

"Quizás el gobierno nunca lo quiso sacar de un día para el otro. Entonces quizás la mejor forma de que pase, entre comillas, desapercibido, es que se termine muriendo solo, por así decirlo. Que se vaya licuando solo con inflación ", argumentó Viera.

Para el especialista “los haberes se han ido descomponiendo a lo largo del tiempo, no con este gobierno, sino hace mucho tiempo”.

“Lo que viene arrastrando este gobierno en realidad viene siendo la gran devaluación en diciembre del 23, que el gobierno devalúa, se caen muchas las jubilaciones, y después el gobierno recompone un poco en abril del 24, cuando empieza a pagar parte de la inflación que había, pero los haberes ya estaban muy bajos, y hasta el día de hoy se mantienen los haberes, o sea, no ha habido recomposición alguna”, puntualizó.

Viera concluyó que las jubilaciones “no alcanzan para absolutamente nada, porque no han mejorado, sino que se han mantenido ”.