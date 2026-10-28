La NASA fotografió dos galaxias a 4.000 y 8.500 millones de años luz: como ayudarán a estudiar la materia oscura

El telescopio espacial Hubble, que pertenece a la NASA y orbita la Tierra, capturó una alineación de galaxias que permiten estudiar la materia oscura. Las imágenes difundidas por el organismo muestran que una de ellas se encuentra a 4.500 millones de años luz, mientras que la otra está a 8.000.

El equipo de la misión Hubble, coordinado en el Centro Goddard, en Estados Unidos, utiliza este tipo de observaciones para preparar el análisis del telescopio Nancy Grace Roman. Lanzado el pasado 30 de agosto, este promete tener un campo de visión cien veces mayor que el de Hubble y podría medir la luz de mil millones de galaxias a lo largo de su vida.

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NASA: qué muestran las nuevas imágenes del Telescopio Hubble

Las imágenes captadas por el telescopio Hubble muestran, por un lado, una gran galaxia espiral barrada, mientras que en una esquina se encuentra una galaxia espiral rojiza de primer plano curva. Esta última amplifica la luz de otra nebulosa azul más lejana, lo que produce un fenómeno denominado como lente gravitacional.

El telescopio Hubble un lte gravitacional entre dos galaxias lejanas.

El informe oficial de la NASA explica que esto sucede cuando un objeto en primer plano “deforma el espacio-tiempo, provocando que la luz se curve, distorsione y magnifique al rodear dicho objeto, de forma similar a una lente gigante en el espacio”. La alineación precisa entre ambas galaxias generó que la luz se tuerza alrededor de la primera.

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“Cuanto más masiva es la galaxia en primer plano, más fuerte es su lente gravitacional y mayor es la curvatura de la luz”, profundiza el informe. Además, esta distorsión de la galaxia de fondo permite a los investigadores estudiar la masa de la galaxia en primer plano, lo que es fundamental para el análisis de la materia oscura, la sustancia invisible que compone la mayor parte de la masa del universo.

Por qué la nuevas imágenes de la NASA permiten estudiar la materia oscura

Para poder estudiar la materia oscura con las galaxias, los astrónomos compararon la forma observada con la que tendría la misma sin el efecto de luz, lo que permitió calcular cuánta masa produjo la curvatura. La materia visible no alcanza para explicar la deformación, por lo que el análisis puede estimar la presencia de materia oscura.

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Las imágenes captadas por el Hubble se utilizarán para crear y entrenar un modelo informático que analizará de manera más avanzada las distorsiones causadas por la materia oscura. De esta manera, los astrónomos podrán analizar las imágenes de mayor tamaño del observatorio Roman, que también tendrán un seguimiento con el telescopio anterior.

JSM