Alerta por el brote de ébola: en República del Congo supera los 10.000 casos

La República Democrática del Congo reportó más de 10.000 casos confirmados de ébola desde que estalló el brote en mayo, según los últimos datos difundidos este martes por las autoridades ​​​​sanitarias del país africano.

El último informe mostró que el país había registrado un total de 10.060 casos confirmados, incluidas 4.887 muertes hasta el 25 de octubre, con una tasa de mortalidad del 48,6%, a la vez que el brote afectó a 66 zonas sanitarias en ocho de las 26 provincias de la RDC. La provincia oriental de Ituri se mantiene como el epicentro, con un 71,7% de todos los casos confirmados.

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Más de 10.000 casos de ébola en República del Congo

El actual brote causado por el virus de ébola Bundibugyo fue declarado el 15 de mayo en la RDC, se extendió por cinco países, cuatro de ellos en África y, además de la RDC, el mismo afectó a Uganda, Kenia y Nig​eria. Por su lado, Francia informó acerca de un caso importado.

A diferencia de la cepa del ébola Zaire, la más común, el virus Bundibugyo no tiene vacuna aprobada ni tratamiento específico. El actual brote de ébola se convirtió en el más grande y mortal jamás registrado en la RDC y en el segundo más extendido a nivel mundial tras la epidemia en África Occidental de 2014-2016.

Virus del ébola: cuáles son sus síntomas

El virus del ébola Bundibugyo puede manifestarse de 2 a 21 días después del contagio, causado por el contacto con animales infectados con el virus, como murciélagos o primates. El desarrollo de la enfermedad se divide en varias fases, donde la primera presenta síntomas inespecíficos como fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular y articular, dolor de garganta y pérdida del apetito.

La segunda fase del virus está caracterizada por síntomas que afectan directamente al sistema gastrointestinal. Estos incluyen náuseas persistentes, vómitos, diarrea que provoca deshidratación, dolor abdominal, enrojecimiento conjuntival, erupción cutánea y disfunción hepática y renal.

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Durante el progreso de la enfermedad, algunos pacientes también pueden presentar manifestaciones hemorrágicas, ya sea en la nariz, encías, heces, orina y supuración en lugares de inyección. Por otro lado, los casos más graves de infectados por ébola pueden experimentar shock hipovolémico, insuficiencia multiorgánica, problemas neurológicos y la muerte si no reciben cuidados de apoyo.





JSM/ML