Japón envió una misión espacial a una luna de Marte para traer una muestra de su superfice

Japón puso en marcha un viaje de cinco años para buscar respuestas científicas y geológicas en una pequeña luna que orbita al planeta Marte. La sonda MMX despegó el pasado 20 de octubre desde el Centro Espacial de Tanegashima, a bordo de un cohete H3, con una meta inédita: recoger al menos 10 gramos de material de Fobos y traerlos de regreso a la Tierra en 2031.

La misión, liderada por la agencia espacial japonesa JAXA, cuenta con la participación de la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y organismos de Francia y Alemania. Si completa el recorrido, será la primera en devolver muestras obtenidas directamente de una luna marciana. También estudiará Deimos, el otro satélite del planeta rojo.

Que se podrá averiguar

Detrás de esa pequeña carga hay una pregunta que sigue abierta: ¿cómo se formaron las dos lunas? Una hipótesis sostiene que eran asteroides capturados por la gravedad de Marte. La otra propone que nacieron de los escombros de una enorme colisión contra el planeta. Analizar la composición de Fobos permitirá contrastar ambas explicaciones.

El destino es un cuerpo oscuro e irregular, de hasta 27 kilómetros de extensión, cuya gravedad superficial equivale aproximadamente a una milésima setecentésima de la terrestre. Esa condición facilita algunas maniobras respecto de una misión a Marte, pero también obliga a resolver cómo posarse y recoger material sin perder el control.

El cohete H3 despegó desde Tanegashima con la sonda japonesa MMX a bordo.

Según el cronograma de JAXA, MMX llegará orbita marciana en 2027. Desde allí seguirá una trayectoria cercana a Fobos para observar su relieve y evaluar posibles sitios de descenso. Antes de que baje la nave principal, el vehículo robótico IDEFIX explorará la superficie y estudiará las propiedades del suelo para reducir riesgos.

La recolección combinará dos métodos. Un dispositivo extraerá material hasta unos dos centímetros de profundidad, mientras otro utilizará gas presurizado para levantar partículas superficiales y conducirlas a un recipiente. Las muestras quedarán resguardadas en una cápsula diseñada para atravesar la atmósfera terrestre.

La NASA aportó el instrumento MEGANE, que medirá rayos gamma y neutrones para determinar qué elementos componen la superficie de Fobos. Esa información ayudará a interpretar su origen y a elegir dónde tomar las muestras. La ESA, por su parte, suministró equipos de comunicación y apoyo mediante su red de estaciones terrestres.

El interés científico también alcanza a Marte: los impactos sobre el planeta pudieron expulsar fragmentos que terminaron depositados en Fobos. Por eso, entre los granos recolectados podrían aparecer rastros de la evolución del mundo vecino. Es una posibilidad que deberá comprobarse mediante los análisis, una vez recuperada la cápsula.

La partida de regreso está prevista para 2030 y la recuperación del material, se hará en el desierto australiano, en el 2031. Con la experiencia de las misiones Hayabusa, Japón también busca extender su capacidad de traer muestras desde cuerpos pequeños hasta el entorno de Marte. El despegue abrió esa oportunidad; los próximos años pondrán a prueba cada etapa del recorrido.







Diez gramos de “Fobos” podrían ayudar a reconstruir la historia de las lunas marcianas.





