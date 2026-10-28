Alerta de la UICN: el 96% de los arrecifes de coral del mundo colapsarían antes de 2075

El 96% de los arrecifes de coral de aguas cálidas del planeta enfrentan un peligro de colapso absoluto antes del año 2075. La advertencia surge de la primera evaluación global de estos ecosistemas realizada bajo los criterios de la Lista Roja de Ecosistemas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

La proyección contempla un escenario de calentamiento global de 2,7 °C hacia finales de siglo. Ese cálculo a futuro pondría en jaque a la supervivencia de la fauna marina y las comunidades costeras que dependen de su existencia.

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Conforme a los datos publicados por la UICN, si se analiza el deterioro registrado por causas históricas en los últimos 50 años, la proporción de arrecifes en peligro crítico alcanza al 24% del total. Ahora, cuando se suman las proyecciones de calentamiento futuro, la cifra se dispara hasta abarcar a la casi totalidad de estas estructuras.

El estudio abarcó un análisis detallado sobre 127 ecorregiones tropicales y subtropicales, cubriendo un área combinada de 188.362 kilómetros cuadrados de corales en aguas someras.

Entre las regiones clasificadas dentro del rango de máxima amenaza figuran la emblemática Gran Barrera del Coral de Australia, el Triángulo de Coral del Pacífico occidental y el sudeste asiático, el Sistema de la Barrera del Coral Mesoamericana y los complejos arrecifales del mar Rojo.

El 96 % de los arrecifes de coral de aguas cálidas del planeta enfrenta un peligro crítico

El principal motor detrás de este colapso acelerado es el estrés térmico sostenido que registran los océanos debido a las emisiones antrópicas. El aumento constante de la temperatura del agua genera olas de calor marinas recurrentes, las cuales desencadenan en eventos masivos de blanqueamiento d coral.

El impacto devastador de la sobrepresca y el colapso estructural

Cuando el arrecife colapsa, la estructura de corales duros desaparece y el espacio es ocupado por algas, escombros y esponjas. Este cambio deviene en un hábitat empobrecido que perjudica a la cuarta parte de las especies marinas del mundo, principalmente a pequeños moluscos e invertebrados.

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La sobreexplotacion pesquera de especies herbívoras afecta al 63% de los arrecifes analizados en zonas del Caribe, el océano Índico occidental y Brasil. Al disminuir estos peces, las algas crecen sin control y asfixian a los corales sobrevivientes.

Otras amenazas identificadas en la investigación contemplan el desarrollo costero e industrial, la contaminación del agua, la agricultura, el turismo masivo e insostenible y la acidificación. Asimismo, influyen los brotes poblacionales de la estrella de mar corona de espinas y fenómenos meteorológicos extremos.