Más de un tercio de los empleados con salario registrado en el Banco Provincia se queda sin dinero al día 10

Un informe del Banco Provincia revela que más de un tercio de los empleados que poseen un salario registrado en ese establecimiento queda sin plata al día 10 de cada mes .

De acuerdo con el informe de la entidad, publicado por NA, que preside Juan Cuattromo, cada vez más personas agotan el dinero de su salario en los primeros días del mes .

El primer informe privado que confirma la recesión

Informe del Banco Provincia

Según los datos del estudio, la mitad del sueldo de las personas ya se había utilizado a los cinco días de haber cobrado.

" Aunque el consumo cae, los ingresos alcanzan para menos tiempo y el deterioro se profundiza entre quienes perciben menores montos ", comentó el BAPRO.

Los datos surgen de un análisis de más de 320.000 cuentas sueldo de trabajadores del sector privado que cobran sus haberes en el Banco Provincia.

El informe compara los períodos entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025. A su vez, suma una fotografía más actual, correspondiente a julio del actual año.

En concreto, al día 5 del mes los empleados ya habían utilizado más de la mitad de su sueldo . La situación se agrava al llegar al día 10, cuando el 36% ya se había quedado sin dinero , y para el día 20 casi 6 de cada 10 ( 57% ) ya se habían quedado sin plata del sueldo.

Durante el período mencionado anteriormente, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero del sueldo antes del día 10 pasó de 17,9% a 23,2% . Al mismo tiempo, la fecha en la que la mitad de las personas agotó su salario se adelantó dos días, pasando del día 24 al día 22. También creció la porción del ingreso que ya había sido utilizada al día siguiente del cobro: de 18,5% a 23,5% .

En septiembre ingresaron más turistas a la Argentina, pero hubo más salidas al exterior.

Pérdida de capacidad de compra

"El informe refleja cómo la pérdida de capacidad de compra en la vida cotidiana impacta sobre la actividad económica. Por eso, considera que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina", advirtió Cuattromo.

Sin embargo, el fenómeno no afecta a todos por igual: entre quienes perciben ingresos bajos, el 56% se quedó sin dinero del sueldo antes del día 10 y la mitad agotó sus recursos hacia el día 7. En los segmentos medio-bajos, el porcentaje fue del 40% y la mitad se quedó sin saldo hacia el día 14.

En cambio, la situación mejora a medida que aumentan los ingresos, aunque sigue mostrando señales de deterioro: entre los sectores de ingresos altos, el 21% agotó el salario antes del día 10 y la mitad se quedó sin dinero hacia el día 24.

La comparación entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 muestra lo mismo: los sectores con menos recursos sufren más .

Entre quienes perciben ingresos equivalentes a $1,2 millones mensuales, la proporción de trabajadores que se quedaron sin dinero antes del día 10 aumentó 5,9 puntos porcentuales (pp) durante ese período. Para ingresos de $2 millones, el incremento fue de 5,2 pp

En cambio, para salarios equivalentes a $4 millones, el aumento fue de apenas 1,5 puntos porcentuales .

El informe también analiza los movimientos de las cuentas que utilizan los beneficios y promociones de Cuenta DNI: "El sueldo se agota más rápido, pero no porque las personas estén consumiendo más.

De hecho, los indicadores muestran una caída del salario real de 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que el consumo real realizado con tarjetas y Cuenta DNI retrocedió 8,6% en el mismo período. Si la comparación se realiza contra 2023, la caída del consumo real alcanza el 20% ".

Fuente: N/ A