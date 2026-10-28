El primer informe privado que confirma la recesión

La actividad económicavidad económica cayó en septiembre 0,8% en forma interanual y avanzó 0,1% con relación a agosto, lo cual confirma la recesión de la economía , según un estudio privado.

El Índice General de Actividad (IGA) que elabora el estudio de Orlando Ferreres -que publicó Noticias Argentinas - precisó que en el acumulado enero septiembre la actividad cedió 0,3% con relación al mismo período del año pasado.

Recesión

De acuerdo a estos datos, si bien en septiembre la actividad tuvo un nivel de mejora intermensual no resulta suficiente para compensar las caídas previas, con lo cual el tercer trimestre cerró a la baja.

De esta forma, se suman dos trimestres consecutivos en caída lo cual determina que la economía entró en recesión.

“La marcha de la actividad se mantuvo prácticamente sin cambios durante septiembre”, sostiene el informe que agregó que el tercer trimestre cerró con una caída del 1,2%. El trabajo señaló: “Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse”.

“De todas maneras, esperamos que las mejoras salariales que estuvimos viendo en los últimos meses logren paulatinamente impulsar una mejora en la marcha económica”, agregó.

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