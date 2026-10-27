En septiembre ingresaron más turistas a la Argentina, pero hubo más salidas al exterior

Argentina recibió 432.200 turistas internacionales en septiembre de 2026 , lo que representó un aumento del 15,3% respecto del mismo mes del año anterior, mientras que 613.100 residentes viajaron al exterior , un 13,2% menos interanual, según el informe de estadísticas de turismo internacional difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y publicado por NA.

El organismo precisó que, al contabilizar también a los excursionistas —visitantes que no pernoctan en el destino—, ingresaron al país 733.600 visitantes no residentes , un 14,2% más que en septiembre de 2025.

En sentido contrario, las salidas internacionales sumaron 1.047.700 visitantes residentes, una caída del 13% interanual.

Turismo internacional

En cuanto al origen de los turistas que llegaron a la Argentina, Brasil encabezó la lista con 113.800 personas , seguido por Uruguay, con 78.100, y el grupo de países denominado “Resto de América”, con 59.800. En tanto, entre los destinos elegidos por los argentinos se destacaron Brasil, con 124.000 turistas, Europa, con 94.000, y el resto de América, con 88.800.

Respecto de las vías de acceso, el 52,9% de los turistas internacionales ingresó por vía aérea, el 34,8% por vía terrestre y el 12,4% por vía fluvial o marítima. Entre los residentes que viajaron al exterior, el 59,4% salió por avión, el 32,9% por tierra y el 7,7% por vía fluvial o marítima.

Saldo negativo

Como resultado de estos movimientos, el turismo internacional registró en septiembre un saldo negativo de 180.800 turistas , dado que la cantidad de residentes que viajaron al exterior superó a la de extranjeros que llegaron al país. Si se consideran todos los visitantes, incluidos los excursionistas, el saldo también fue negativo, con 314.100 personas.





Fuente: NA