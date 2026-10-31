Fidanza: "Lo peor que le podría ocurrir a Bullrich es que si se baja, el peronismo gane la elección"

El analista político Eduardo Fidanza afirmó que "lo peor que le podría ocurrir” a Patricia Bullrich “es que si se baja, el peronismo ganó la elección presidencial.

“Lo que creo que estamos viendo es el vínculo entre una derecha recargada, que es la que representa a Milei, y una derecha moderada que es la que representa a Patricia Bullrich ”, explicó en declaraciones a Radio 10 .

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" Si nosotros miramos el electorado de Patricia Bullrich, lo que nos vamos a encontrar es una cierta sensibilidad republicana. Entonces recibe mal el estilo del presidente, sus insultos, toda esa gestualidad, todos esos odios, pero digamos básicamente comparte el programa económico, y tiene un sesgo muy importante que es el antikirchnerismo, muy acendrado, muy fuerte", precisó .

Y después comparó: " Del lado de Milei lo que tenemos es “las Fuerzas del Cielo”, aquellos votan que comparten esa ideología, gente que como es votante duro, como pasan todos los electorados duros son poco inelásticos a la oferta. Si Milei insulta, lo acepta. Si Milei se abraza con el Papa, lo acepta. Porque en realidad a priori de lo que el líder haga, está la adhesión que es fuertemente emocional".

" En estos dos electorados hay convergencias como el antikirchnerismo , también el apoyo básico al programa económico, el equilibrio fiscal, todo eso está", precisó Fidanza.

Sin embargo aclaró que "ahora hay una divergencia de estilos" y que "a medida que el gobierno avanza, Patricia Bullrich empieza a mostrar esas disidencias".

"Fijate que Patricia Bullrich cuestiona que no haya saludado a Lula, los ataques al periodismo, cuestiona eso que llama emocionalidad densa o algo así de Milei", ejemplificó en diálogo con Nancy Pazos .

"Creo que lo que está haciendo es cuidando su electorado, que en última instancia es lo que ella representa", remarcó el consultor.

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"Mi impresión es que Patricia Bullrich por ahora se va a mantener en la misma posición. Hay algunos que dicen, y yo en cierta forma lo comparto, que para ella sería más fácil que la echaran que romper. No va a aflojar en sus observaciones y en sus críticas al presidente, pero ya vemos que probablemente los Milei esto no lo toleran", analizó en otra parte de la entrevista.

"El presidente tira la pelota afuera, Karina Milei no habla. Esto quiere decir de que se anoticiaron de que se trata de una socia electoral, y no de un súbdito", evaluó Fidanza.

"Pero la cuestión está abierta y como todos sabemos si Patricia Bullrich se bajara del barco, el daño es inconmensurable. Patricia Bullrich va a evaluar muy bien qué le conviene hacer porque lo peor que le podría ocurrir es que si se baja, el peronismo gane la elección presidencial del año viene" , interpretó el analista.

Además pareció que "esta es una cuestión que está llena de dilemas, llena de incertidumbres". "Yo creo que va a haber una reevaluación en marzo, abril porque también dependerá de cómo le va al gobierno", subrayó.

"Si el gobierno se mantiene amesetado como está en este momento en torno a 35, 40 puntos habrá que ver. Si en marzo, abril, mayo ese apoyo se deteriora o la situación económica o social empeora mucho, entonces las posibilidades de que Patricia Bullrich haga su proyecto o que surjan otros candidatos es alta", cerró Fidanza.