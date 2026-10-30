Encuesta: 6 de cada 10 creen que si Milei es reelecto “casi no habrá clase media”

El 59% de los argentinos cree que si Javier Milei es reelecto en 2027 el país “va a tener muchos pobres y casi no habrá clase media” , pero esa mirada crítica no se traduce todavía en una derrota electoral segura.

El dato surge del último estudio nacional de Hugo Haime & Asociados, realizado entre el 17 y el 25 de octubre sobre 1200 casos presenciales en todo el país, según publicó Noticias Argentinas.

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Encuesta 2027

Según el relevamiento, solo el 35% imagina un país pujante ante una eventual reelección de Milei, mientras que la pelea por la presidencia aparece en empate técnico .

Por partido político, el Peronismo obtiene el 35,1% contra el 33,2% de La Libertad Avanza , con un 20% del electorado que no se define.

La paridad también se repite en los escenarios de primera vuelta: Milei alcanza 35,2% contra 33,3% de Axel Kicillof , y 35,4% contra 31,4% de Sergio Massa , con cerca de 18% entre voto en blanco, nulo e indecisos.

El informe marca que el 55% considera que lo mejor para el país en 2027 sería que gane un opositor , pero un 41% sostiene el modelo, ya sea con Milei, que reúne el 29%, o con otro dirigente que continúa su plan económico, opción que alcanza el 12%.

En la síntesis del trabajo, Haime plantea que hay más personas que piden un cambio del modelo económico, con un 64%, que se mostraron dispuestos a elegir a un candidato opositor.

El segmento clave, según el análisis, son los desencantados de Milei, propinó que piden cambiar algunas cosas del modelo, pero rescatan dos activos que el Gobierno logró instalar: la estabilidad económica y el orden en las calles.

Ese votante aparece hoy sin representación definida: el 40% no se inclina por ningún partido, el 30% se iría al PJ y el resto se reparte entre La Libertad Avanza, el centro y la izquierda.

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Balotaje

En una segunda vuelta, tanto Kicillof como Massa se imponen sobre Milei, aunque por una diferencia menor al universo de indecisos.

Kicillof llega a 45,4% contra 42% de Milei, con 11% de voto en blanco y 1,6% de indecisos, mientras que Massa obtiene 44,4% contra 42,2% del Presidente.

En ambos casos, la ventaja a favor del peronismo, de 3,4 y 2,2 puntos, queda por debajo del 13% que no se define, por lo que la segunda vuelta permanece abierta.

Dentro de ese universo, el comportamiento de los desencantados vuelve a ser determinante: 45% votaría a Kicillof y 30% volvería a Milei.

El informe también señala un techo para el peronismo: el 49% cree que si gana ese espacio “volverán la inflación y la corrupción”, contra un 43% que sostiene que “mejorarán los salarios y volverá la clase media”.

De ese 55% que pide un opositor, hay 12 puntos que directamente no votarían al peronismo , lo que refuerza la dificultad para transformar la demanda de cambio en una mayoría electoral automática.

La conclusión del trabajo es que la demanda de cambio es fuerte, pero su traslado a las urnas no resulta lineal: la elección de 2027 no se jugará solo entre continuidad o cambio, sino en quién logra seducir al votante que hoy rechaza a los dos modelos.

Fuente: NA.