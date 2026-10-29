Passalacqua sobre el ajuste en el Remediar: “Es un golpe para la provincia de Misiones”

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, aseguró que el ajuste en el plan Remediar realizado por la administración del presidente Javier Milei “es un golpe para la provincia de Misiones” .

“ Son mil millones que no vienen, que el misionero debe suplir . Es plata que ya se puso, cuando se pagó IVA, Ingresos Brutos”, agregó el mandatario misionero.

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Ajuste en el Plan Remediar

Además señaló que “ debería haber vuelto de Nación en obras, en salud, en educación ” y que “ ese dinero no solo no vino, sino que fue quitado ”.

"Entonces es un problema grave. Hay que hacer un esfuerzo enorme que se suple con finanzas ordenadas y con nuestros recursos humanos en Salud Pública, que son excepcionales. Y ni que hablar del Hospital Madariaga, que es un hospital escuela", precisó en declaraciones difundidas por el sitio de la Provincia de Misiones.

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Impacto en las provincias

" Hay cosas que nos pegan fuerte a las jurisdicciones, el Plan Remediar , por ejemplo. Uno puede reclamar, pero la gente se tiene que curar. Hay que ajustar por otros lados y dedicarnos a la salud, que está en el tope de la agenda, porque sin salud no se puede trabajar, no se puede estudiar, no se puede amar, no se puede caminar", afirmó Passalacqua.

También calificó de “monumental” la cantidad de pacientes del sistema privado que ahora se atienden en el sistema público.

" La gente no puede pagar las obras sociales . No la puede pagar, y se va al sistema público. Y así hay una saturación de algunos servicios del sistema público que antes no existía", finalizó el gobernador.

Passalacqua hizo estas declaraciones en el marco de la apertura del V Congreso Nacional del Consejo de Obras y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina (COSSPRA) que se realizó en Puerto Iguazú.