Guelar sobre la salida de Bolsonaro de Brasil: "Todo esto no se puede hacer sin un sistema de consentimiento"

El exembajador en China y EE.UU., Diego Guelar, dijo que "todo esto no se puede hacer sin un sistema de consentimiento" al analizar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil .

"No hay ninguna posibilidad que esto se haga sin los tres controles: el del gobierno brasilero, el del gobierno argentino y el del gobierno norteamericano", aseguró en declaraciones a Futurock.

La salida de Bolsonaro de Brasil

"Creo que lo a privilegiar es la relación con Brasil. En todo esto hay vínculos informales. Recordemos que el senador Bolsonaro recorrió no sé si 2 mil o 3 mil kilómetros por territorio brasilero y salió de Brasil sin que lo impidiera Brasil", contó el diplomático.

Y luego prosiguió: "Hay una falencia o acompañamiento de que esto fuera así. Eso no lo sabemos. Por ahí en algún momento lo vamos a saber".

"A mí juicio tiene que haber habido comunicaciones del Gobierno y la Cancillería brasileña, la argentina y el Departamento de Estado para que esto transite como transitó", estimó Guelar.

"Recordemos que desde un día antes ya sabíamos que había un avión identificado que estaba en pista esperando. Lo vimos por television", insistió el exembajador en EE.UU.

“Supimos con horas de anticipación porque lo dijo Trump en un acto que él ´escuchó que (Bolsonaro) estaba en Argentina´. Cuando la información decía que estaba en 20 lugares, que ya estaba viajando, que estaba en Miami", continuó en su relato.

Para Guelar, "todo esto no se puede hacer sin un sistema de consentimiento, de eso estoy absolutamente seguro".

"Después en lo público hay ciertas cosas que tapan esto, si no es imposible. No hay ninguna posibilidad que esto se haga sin los tres controles: el del gobierno brasilero, el del gobierno argentino y el del gobierno norteamericano", aseveró.

Relación con Brasil

Cuando se le consultó por la relación bilateral con Brasil, el diplomático respondió: "La historia es una rueda con piñón libre, no fija. Si puede ir para adelante, puede ir para atrás. Espero que superemos todo esto. Si no son estos dos presidentes, lo hagan los próximos presidentes porque la historia de la relación argentino-brasilera es muy importante para Argentina, para Brasil y para la región".