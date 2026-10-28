RDI: quién está detrás del avión que llevó a Flávio Bolsonaro de Argentina a Estados Unidos

En una nueva edición de Ronda de Investigación por la pantalla de +Perfil, la periodista y abogada, Natalia Volosin, hizo hincapié en los vínculos detrás del avión que trasladó a Flávio Bolsonaro desde Iguazú hasta Estados Unidos. La periodista puso el foco en el Gulfstream G400, matrícula LV-JQW, perteneciente a Baires Fly Sociedad Anónima, y en el empresario Sergio Mastropietro, relacionado con la compañía.

Al presentar el caso, Natalia Volosin explicó que todavía había aspectos centrales por esclarecer: “Hay un montón de cosas para investigar, hay una denuncia penal, entiendo la Diputada Nacional Marcela Pagano, Esteban Paulón, el Diputado Nacional también me está haciendo llegar creo que otra denuncia penal, hay todo sobre la mesa”.

Sobre la posible coordinación del traslado, señaló: “Lo que sí todo parece indicar es que acá hay una operación que se realizó o que se habría realizado de manera aparentemente coordinada”.

La periodista también mencionó las versiones periodísticas que vinculaban a Santiago Caputo con la organización del vuelo, aunque aclaró que desde el entorno del asesor presidencial negaban su participación. “En el entorno de Santiago Caputo a mí me dicen que el monotributista asesor del Presidente de la Nación no tiene idea acá de lo que pasó, que no estuvo en Iguazú, que no estuvo detrás de esta operación”, afirmó.

Otro interrogante central es quién pagó el traslado. Volosin explicó que inicialmente se había señalado a la familia Bolsonaro, pero que también circulaba la versión de que el dinero había salido de un intermediario estadounidense.

Sergio Mastropietro y la causa ANDIS: vuelos que nunca se habrían realizado

Para reconstruir el recorrido de Mastropietro, Volosin repasó las investigaciones judiciales en las que aparece mencionado. Una de ellas es la causa ANDIS, donde, según explicó, el fiscal federal Franco Picardi lo imputó por una presunta maniobra de lavado de dinero.

La periodista resumió el papel que le atribuye la hipótesis fiscal: “La hipótesis en ANDIS es que Mastropietro le facturaba a las droguerías y a otros proveedores de ANDIS por servicios de viajes aéreos que nunca se prestaban”.

Según su reconstrucción, esas facturas habrían permitido justificar pagos por servicios que no se habían realizado y dar apariencia legal a fondos presuntamente vinculados con retornos ilegales. Volosin describió el mecanismo de esta manera: “Entonces, ¿qué es lo que hacían? Le daban una apariencia de licitud a una guita que en realidad salía de manera ilegal de ANDIS”.

También explicó que, de acuerdo con lo expuesto en el dictamen fiscal, las operaciones habrían involucrado a empresas vinculadas con Mastropietro y al intermediario Miguel Ángel Calvete. La periodista señaló que las conversaciones telefónicas y los mensajes de WhatsApp forman parte de la documentación judicial.

Al relacionar esa investigación con el avión de Bolsonaro, subrayó: “Primer punto, Mastropietro imputado, involucrado, directamente en la causa ANDIS. ¿A través de qué empresa? De la misma que es la dueña del avión”.

Skanska, Ricardo Jaime y los negocios aeronáuticos

Volosin presentó a Mastropietro como un empresario con conexiones que atraviesan distintas administraciones y compañías del sector aeronáutico. Para describir ese recorrido, recurrió a una comparación irónica: “Este tipito también te toca todas las canciones, Mastropietro, porque es un chaboncito que viene tocando con todos los gobiernos”.

Entre los antecedentes que repasó figura Sol Group, empresa que, según relató, fue señalada en la causa Skanska por su presunta participación en maniobras con facturas falsas. La periodista mencionó además la relación societaria que habría existido entre Mastropietro y Diego Santilli. “Mastropietro, Andis, Skanska. Con el “Colo” Santilli, a través de esta empresa, Sol Group”, sintetizó.

Fred Machado, José Luis Espert y una sociedad compartida

Otro tramo de la investigación se centró en el vínculo entre Mastropietro, Federico “Fred” Machado y José Luis Espert. Volosin afirmó que Mastropietro y Pablo Deluca, director de Asuntos Institucionales de Infobae, participaron en la presentación de Machado a Espert durante una reunión realizada en marzo de 2019 en el San Isidro Golf.

La periodista hizo una aclaración sobre la cronología: “Quiero aclarar que en ese momento Machado no era un narco para nadie”. Y precisó: “La primera imputación que tuvo Machado fue en Texas el 12 de agosto de 2020, y esa reunión fue en marzo de 2019”.

Según relató, quienes participaron de la reunión indicaron que el encuentro se había limitado a una presentación personal y que no se habló de dinero ni de aportes de campaña. Volosin también reveló que Mastropietro y Machado habían constituido juntos una sociedad denominada So Vain en 2010. “So Vain Sociedad Anónima, constituida en 2010 por Fred Machado, Federico Fred Machado, el ahora ya sabemos narco, Fred Machado, y Sergio Mastropietro”, dijo en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Leonardo Scatturice y la hipótesis sobre el pago del avión

La investigación avanzó luego hacia Leonardo Scatturice, a través de una sociedad constituida en Florida en 2019: Let's Fly US LLC. Según Volosin, Mastropietro compartió esa firma con Carlos Martín Cobas, ex director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia durante el gobierno de Mauricio Macri.

Volosin planteó que esos vínculos empresariales permiten seguir una cadena de relaciones entre los protagonistas del negocio aeronáutico. Luego vinculó ese recorrido con los negocios de Scatturice y un contrato de lobby relacionado con la Secretaría de Inteligencia argentina.

Al cerrar su investigación, formuló la hipótesis que considera necesario investigar: “A mí se me prende una lamparita y se me llena la cabeza de preguntas en torno a si no habrá sido Leonardo Scatturice o alguna empresa de Leonardo Scatturice la que hizo de bróker para pagar el avión Lima Víctor JQW de Baires Fly”.