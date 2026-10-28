De Brasil a Estados Unidos, pasando por Argentina: el gobierno de Milei participó de la fuga de película de Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro pasó en 48 horas de ser casi presidente de Brasil a fugitivo de la Justicia. El domingo perdió el balotaje contra Lula da Silva y el martes por la noche salió de su país rumbo a Estados Unidos. Durante horas no se supo bien cómo. Ahora hay una confirmación oficial: en el camino pasó por la Argentina. La Dirección Nacional de Migraciones informó en la madrugada de este miércoles que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro entró al país por Misiones y, minutos después, se subió a un avión privado de una empresa argentina investigada en la causa ANDIS.

El comunicado salió a las 2.01 por la cuenta oficial del organismo. Dice que a las 22.50 del martes 27 “ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones” Flávio Nantes Bolsonaro, su esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro y sus hijas Carolina y Luiza, y que lo hicieron “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país”. Según el texto, “a las 23:30 hs, la comitiva ingresante abordó un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador, según se informó en el plan de vuelo”. Entre que cruzó el puente desde Foz do Iguaçu y que despegó pasaron apenas cuarenta minutos.

La primera noticia de la fuga de Bolsonaro de Brasil se conoció este martes por la mañana, cuando Infobae publicó que el excandidato había cruzado la frontera con Misiones para escapar a EE.UU. luego de que la Justicia brasileña le ordenara entregar sus pasaportes, en el marco de una causa que lo investiga por corrupción. Desde la Casa Rosada se apuraron en aclarar que la Dirección Nacional de Migraciones no había registrado su ingreso a la Argentina, pero con el correr de las horas fueron creciendo las dudas sobre la participación del gobierno de Milei. En ese momento era cierto: según el propio organismo, el cruce ocurrió más de doce horas después. Lo que todavía no tiene explicación es por qué la versión del paso por Iguazú empezó a circular un día antes de que ocurriera.

La aclaración de que el excandidato no tenía “ningún impedimento legal” abre otra pregunta. Para un ciudadano brasileño, el pasaporte no es necesario para entrar a la Argentina: por los acuerdos del Mercosur alcanza con el documento de identidad. Que la Justicia de Brasil le haya ordenado entregar los pasaportes no le impedía cruzar la frontera. Para eso hacía falta una restricción judicial comunicada a las autoridades argentinas, y hasta ahora no se sabe si Brasil llegó a enviarla.

Simón Levy aseguró que Milei participó del operativo para sacar a Flávio Bolsonaro: “Gracias al presidente Milei, hoy Flávio está vivo”

Milei y la familia Bolsonaro no solo tienen afinidad ideológica: desde hace años comparten un circuito internacional, colaboran entre sí y se consideran amigos. Sin embargo, lo que durante horas circuló como rumor fue confirmado a la noche por el abogado Simón Levy en una entrevista en A24: “El único que estaba enterado de esto era el presidente Milei. Estuvo en parte de la coordinación de toda esta operación”, aseguró. Levy es un abogado mexicano que preside The Americas Council, una organización “que da forma al futuro de Estados Unidos, México y las Américas”, según su sitio web.

Flavio Bolsonaro y Donald Trump, cuando lo visitó en la Casa Blanca.

Vinculado al universo trumpista, desde temprano este martes ofició en redes como una especie de “vocero” de la salida de Bolsonaro de Brasil. En la entrevista, además de confirmar la participación de Milei, aseguró que la llamada “Operación Alba” fue conducida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y, en particular, por Marco Rubio. PERFIL se comunicó con la Casa Rosada y con Cancillería para consultar si desde el Gobierno harían declaraciones al respecto, pero nadie respondió los mensajes. De confirmarse la versión de Levy, los nexos entre Milei y la familia Boslonaro irían mucho más allá de las demostraciones públicas de afecto entre el libetario y los ultraderechistas brasileños.



Baires Fly, otra vez

Los medios de Brasil se enteraron de la fuga de Bolsonaro por la nota, sin firma, publicada en Infobae. Enseguida se supo que había un avión en Puerto Iguazú con el que –en teoría– Bolsonaro pretendía viajar a Estados Unidos. La aeronave pertenece a la empresa empresa Baires Fly, de Luis Grande, investigada en la causa ANDIS. Según reconstruyó PERFIL, el martes 27 a las 00.30, Baires Fly había informado a la Aduana y a Migraciones la salida del avión con matrícula LV-JQW con destino Estados Unidos. El viaje estaba previsto para las 2 de la madrugada con tres tripulantes y cuatro pasajeros, pero antes de que se presentara el plan de vuelo y los datos de los pasajeros, el vuelo se canceló. El comunicado oficial confirma ahora que fue Baires Fly la que despachó el vuelo en el que se fue Bolsonaro este martes por la noche. Cuatro eran también los pasajeros que cruzaron la frontera el martes por la noche: Flávio, su esposa y sus dos hijas. Migraciones no informó si el vuelo a Guayaquil se hizo en la misma aeronave.

El avión LV-JQW de Baires Fly. | Crédito: https://www.flightradar24.com/

En paralelo, el sitio de noticias brasileno Opovo reveló que la Embajada de Argentina en Brasil había permanecido abierta toda la noche. “La medida se tomó en coordinación con el gobierno del país vecino, a la espera de una posible solicitud de asilo político, la cual no se concretó”, aseguraba el artículo. En el transcurso del día, otra información alimentó las versiones: en la pantalla de TN se aseguró que Bolsonaro “habría entrado caminando a la Argentina, con documentos, entre las 21 y las 22” del lunes. El registro oficial desmiente ese horario: el cruce fue el martes a las 22.50, no el lunes. Y descarta la hipótesis que había ganado fuerza en las últimas horas del martes, la de que Puerto Iguazú había servido solo como anzuelo: Iguazú fue el camino.

Flávio Bolsonaro, la causa ANDIS y Chiqui Tapia: la historia del avión privado bajo la lupa en Puerto Iguazú

Distintas fuentes consultadas por PERFIL plantearon que el viaje de Bolsonaro a Estados Unidos puede haberse realizado a través de Paraguay o Venezuela, dada la dependencia política que ahora existe entre la administración de Delcy Rodríguez con Donald Trump. Hay quienes piensan que Bolsonaro pudo haber reservado diferentes vuelos privados con múltiples destinos para “despistar” a las autoridades de su país. Levy confirmó esa idea en televisión: “Se burló a la Policía Federal brasileña haciéndoles saber que Flávio estaba en la frontera de Argentina. Para cuando esa información se estaba dando, Flávio ya estaba volando por el espacio aéreo de Venezuela”, dijo. Con el comunicado de Migraciones, esa parte del relato de Levy queda en duda: el martes por la noche Bolsonaro estaba efectivamente en la frontera argentina. El destino declarado tampoco es Estados Unidos sino Guayaquil, en el Ecuador de Daniel Noboa, otro de los aliados regionales de Donald Trump.

Una fuente argentina que pidió una estricta reserva aseguró que, entre el lunes a la noche y este martes por la mañana, el canciller Pablo Quirno pidió a la Consejería Legal del Palacio San Martín a estudiar las regulaciones administrativas para hipotéticos casos de asilo o refugio. El canciller recibió un informe al respecto y lo mantuvo en su poder, listo por si Bolsonaro llegaba al país. Entre ambas figuras jurídicas hay diferencias sustanciales: el refugio es un derecho reconocido por el derecho internacional a quien huye de su país por persecución o violencia, y el Estado está obligado a otorgarlo si se cumplen los requisitos; el asilo, en cambio, es una protección que el Estado concede de manera discrecional a perseguidos políticos, y puede pedirse incluso desde una embajada en el propio país de origen. “Quizá fue preventivo o no, pero Cancillería analizó por orden de Quirno el escenario del asilo político”, planteó la fuente.

Quirno con Milei, Caputo y Marco Rubio, secretario de Estado de EE.UU. | Crédito: CeDoc

Más que amistad: el vínculo entre Milei y los Bolsonaro

El 4 de octubre pasado, Milei felicitó en redes a Bolsonaro por las elecciones generales en Brasil y lo describió como un “querido amigo”. Desde que el domingo se conoció el resultado del balotaje, el libertario se resiste a reconocer el triunfo de Lula da Silva. El vínculo entre el mileísmo y el bolsonarismo no es una novedad. En los inicios de la carrera política del argentino, hubo un nexo clave: Fernando Cerimedo.

El consultor había sido el estratega estrella de Jair Bolsonaro en 2018, y luego en 2023 se convirtió en una de las personas clave de la campaña de La Libertad Avanza. El día que Milei ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales, Eduardo Bolsonaro –hermano de Flávio–, estuvo presente en el búnker mileísta en el Hotel Libertador. Desde entonces, los dirigentes aprovecharon cada oportunidad para expresar en público su colaboración mutua. Solo por mencionar los encuentros de 2026, en junio Milei recibió en la Quinta de Olivos a Flávio en el marco de una conferencia internacional organizada por la Israel Allies Foundation y en julio el libertario viajó a Brasil para participar de la Convención Nacional del Partido Liberal, el acto en el que se proclamó la candidatura presidencial de su amigo.

Milei con Eduardo Bolsonaro, hermano de Flávio, semanas atrás en EE.UU.

Hace apenas semanas, a inicios de octubre, Milei se encontró en Washington con Eduardo Bolsonaro, que reside en Orlando. Durante la Hispanic Heritage Gala se abrazaron y adelantaron, de manera fallida, el triunfo bolsonarista. El domingo, cuando ya los números eran negativos para el ultraderechista, en La Libertad Avanza comenzó a alimentarse la hipótesis del fraude electoral. Y en la noche del lunes, Daniel “El Gordo Dan” Parisini, el soldado digital de Santiago Caputo, se quejó en vivo en su programa del streaming Carajo cuando el Partido Liberal de Brasil reconoció el triunfo de Lula en el instante.

Según confirmaron fuentes de la Casa Blanca a las agencias internacionales, Estados Unidos le dio un visado a Bolsonaro y su familia. “Es una familia que tiene empresas y propiedades acá. Eduardo ya está instalado en Orlando, donde tiene su propio circuito de contactos. Es probable que le puedan dar una visa de inversor”, aseguró a PERFIL una persona vinculada al trumpismo. Según Levy, la Operación Alba “es parte de la seguridad nacional de Estados Unidos”. El abogado dijo que no se trata de “un asunto de comercio exterior”.

Hasta el martes, la sospecha sobre el rol del gobierno de Milei se apoyaba en versiones y en la palabra de un abogado mexicano. Desde esta madrugada hay un documento oficial: el Estado argentino registró el paso de Bolsonaro por la frontera, lo dejó seguir y dejó constancia del avión privado en el que se fue, de una empresa argentina investigada por la Justicia. Falta saber quién lo decidió, si se le avisó a Brasil y si el Gobierno va a explicarlo en algún momento. En una trama con ribetes de Hollywood, la fuga de Bolsonaro desde Brasil a Estados Unidos es un capítulo más en el armado de derecha continental que comanda Trump, donde Milei ya tiene un papel protagónico.