RDC: se conocieron las primeras encuestas tras el choque de trenes en España y “la derecha no suma votos, pero la izquierda sí los pierde”

En otro segmento de Ronda de Corresponsales (RDC) por la pantalla de +Perfil, el periodista Marcelo Molina se refirió a las primeras encuestas realizadas después del accidente ferroviario en España, que muestran un escenario adverso para el Partido Socialista (PSOE).

"Hoy, veamos, se conocieron las primeras encuestas después de la tragedia y la primera conclusión es que la derecha no suma votos, pero la izquierda sí los pierde", señaló Marcelo Molina. Los relevamientos reflejan una caída en el respaldo al oficialismo tras el siniestro ferroviario.

Las encuestas en España muestran una caída del PSOE tras el accidente ferroviario

Los relevamientos de Sigma y Target Point ubican al PSOE entre el 24,6% y el 25,5%, con una proyección inferior a los 100 diputados, frente a los 107 que le asignaban antes del accidente. En cambio, el Partido Popular (PP) y Vox alcanzarían entre 196 y 208 bancas, por encima de las 176 necesarias para la mayoría absoluta.

"Ahora, las dos encuestas básicamente coinciden en que ganaría Feijóo las generales, pero no se ponen de acuerdo en qué sector en este momento estaría capitalizando los votos post-accidentes. Para una es el PP y para otra es Vox", explicó Molina.

El periodista hizo hincapié en que la pérdida de apoyo socialista no implica necesariamente un crecimiento directo de los partidos de derecha. "¿Qué quiere decir? El accidente había impactado sobre todo en los electores del PSOE, pero no ya para ir a votar a la derecha, sino para no votar al PP, pero para no ir a votar a nadie", detalló en +Perfil.

Y agregó: "O sea, básicamente, esto es algo que ya pasó y se replicó con otras de las cuestiones que le ha pasado a España, con otras tragedias, es donde la derecha gana más escaños y gana más mayoría, pero donde hay un alto, una alta abstención de los partidos de izquierda".

El 73,6% de los españoles pide la salida de Óscar Puente

Otro dato destacado de los sondeos es el rechazo a la continuidad del ministro de Transportes, Óscar Puente. Según los números presentados por Molina, el 73,6% de los españoles reclama su dimisión o cese. "Y creo que esto es un llamado a atención, y habrá que ver cuánto tiempo lo pueden sostener al ministro, ya que este es blanco de todos los ataques, de absolutamente todos los partidos. Pero cuando te digo todos, es todos, menos el Partido Socialista, que tampoco hay quien lo defienda", afirmó.

Las teorías conspirativas después del accidente ferroviario

El periodista dedicó otra parte de su análisis a la circulación de noticias falsas y versiones conspirativas en las redes sociales tras la tragedia. Tres especialistas investigaron la actividad digital y detectaron una fuerte difusión de mensajes, especialmente en X, con numerosas cuentas nuevas y anónimas.

"Encontraron que había muchas cuentas nuevas y anónimas, y empezaron a señalar a distintos culpables, y a plantear distintas hipótesis", relató.

Una de las versiones que circuló apuntaba a un supuesto sabotaje de origen israelí. Molina describió así el contenido de esos mensajes: "Dentro de las hipótesis, una de las que surgió fue que era un sabotaje atentado de origen israelí, y empezaron a divulgarse mensajes como que el gobierno que se enemistó con los genocidas está pasando accidente, está pagando accidentes muy graves".