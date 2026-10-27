Crece la tensión en España: en RDC analizaron el refuerzo de la prevención ante posibles disturbios durante Halloween

La preocupación por posibles disturbios en España se extendió entre Madrid, Barcelona y Valencia, en medio de distintas convocatorias que circularon por redes y aplicaciones de mensajería. En diálogo con Ronda de Corresponsales, por +Perfil, el corresponsal en España, Marcelo Molina, señaló que, aunque se desactivaron varios grupos de Telegram y WhatsApp, la convocatoria prevista en Barcelona todavía no había sido cancelada.

En Madrid, en cambio, se desactivó una movilización prevista para el sábado de Halloween. Según relató Molina, quienes impulsaban esa convocatoria anunciaron que buscarían una nueva fecha y otros canales para organizarla, mientras algunos comercios comenzaron a proteger sus locales ante el temor a posibles incidentes.

La convocatoria de Halloween en Madrid fue desactivada

Molina explicó que la organización que había convocado la movilización en Madrid decidió suspenderla después de advertir una mayor presencia policial. "Como estaban con la policía encima ya, no querían cometer errores", señaló al describir los motivos de la decisión.

Sin embargo, la cancelación no implicaría necesariamente el abandono de la iniciativa. De acuerdo con el corresponsal, los organizadores anticiparon que buscarían una nueva fecha y evaluarían qué canales podían utilizar para volver a convocar.

Barcelona y Valencia, bajo seguimiento

La situación en Madrid contrastaba con la de Barcelona, donde la convocatoria todavía seguía vigente al momento de la conversación. Molina también advirtió que habían comenzado a circular mensajes relacionados con Valencia, lo que ampliaba el foco de preocupación.

En paralelo, varias plataformas de mensajería habían desactivado grupos vinculados con las convocatorias. No obstante, esa medida no había alcanzado para dar por canceladas todas las movilizaciones mencionadas durante el segmento.

Comercios de Madrid toman precauciones ante posibles incidentes

El clima de incertidumbre también se reflejaba en la actividad comercial. Según Molina, algunos locales comenzaron a proteger sus frentes ante el temor de que se produjeran nuevos episodios de violencia.

La preocupación se relacionaba con los incidentes registrados en Barcelona, que alimentaron el temor a que pudieran repetirse situaciones similares en Madrid durante el fin de semana. En ese contexto, la suspensión de la convocatoria no eliminó las dudas sobre posibles nuevas movilizaciones.

La seguridad y la anticipación de las protestas en Europa

El intercambio también planteó interrogantes sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia para anticipar este tipo de episodios. Durante la conversación, se comparó la situación española con las protestas y los recortes en áreas de seguridad e inteligencia mencionados en relación con Francia.

El caso de España dejó planteado un escenario abierto: mientras algunas convocatorias fueron desactivadas, otras continuaban vigentes y sus impulsores contemplaban reorganizarse. La evolución de los acontecimientos dependería de las próximas decisiones de los organizadores y de la respuesta de las autoridades.