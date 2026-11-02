RDC: Lula deberá redefinir el vínculo con las Fuerzas Armadas tras la derrota del bolsonarismo

La relación entre el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva y las Fuerzas Armadas será uno de los temas centrales del próximo mandato, en un contexto marcado por el recuerdo del asalto a los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023. Según explicó la periodista Eleonora Gosman en Ronda de Corresponsales, por +Perfil, las declaraciones de Eduardo Bolsonaro y las advertencias del comandante del Ejército, el general Tomás Paiva, permiten entender las tensiones que atraviesan al ámbito militar.

Gosman comenzó su análisis leyendo una publicación de Eduardo Bolsonaro, quien escribió: "Ayer fue un día largo, el día que llegó el hermano, obviamente, quizás el más largo de mi vida, pero prevalecimos, incluso aquí, en el exterior, no renunciamos a Brasil".

Las advertencias de Tomás Paiva sobre una posible persecución militar

La periodista señaló que Paiva considera que una eventual victoria de Flavio Bolsonaro habría abierto un escenario de persecución contra integrantes de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, explicó: "Para Paiva no hay duda ya, que de haber triunfado Bolsonaro, Flávio, habría una futura persecución del personal militar".

De acuerdo con el análisis de Gosman, el temor estaba relacionado con posibles represalias contra los mandos que no participaron del intento de golpe de Estado de 2023. La periodista describió las advertencias sobre una eventual "casa de brujas" dentro de las fuerzas terrestres, entre generales y almirantes.

El papel del general Tomás Paiva en el nuevo gobierno

Lula deberá reorganizar su relación con los militares y definir qué lugar ocuparán los mandos que permanecieron al margen de la intentona golpista. Para Gosman, el general Tomás Paiva tendrá un papel relevante en ese proceso. "Lula tiene que encarar, obviamente, un nuevo proceso con el ejército, pero ¿lo hará con quién?", planteó la periodista en +Perfil. Y enseguida respondió: "Lo va a hacer con el general, el comandante de la Fuerza Terrestre, que es Paiva, que es el general Paiva".

El bolsonarismo y la incertidumbre sobre el escenario institucional

La periodista también advirtió sobre la preocupación que persiste frente a posibles acciones de sectores vinculados al bolsonarismo, aunque aclaró que no cuentan con el respaldo de las Fuerzas Armadas.

"Esto es, digamos, lo central en lo que está pasando con respecto al bolsonarismo, y hay como un cierto temor, yo percibo eso, hay como un cierto temor de que no terminen haciendo algún desastre, aunque no cuentan, y esto es claro, no cuentan con las Fuerzas Armadas para eso", sostuvo.