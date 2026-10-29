Flavio Bolsonaro se reunió con su hermano Eduardo en Estados Unidos

El exdiputado federal brasileño Eduardo Bolsonaro confirmó este miércoles que se reencontró en Estados Unidos con su hermano, el senador Flávio Bolsonaro, un día después de que el excandidato presidencial abandonara sorpresivamente el país tras haber sido derrotado en la segunda vuelta electoral por Luiz Inácio Lula da Silva.

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, acompañado por una imagen de ambos sosteniendo una bandera brasileña, el exlegislador expresó: “Ayer fue un día largo, quizás el más largo de mi vida. Pero lo logramos. Incluso desde fuera, no abandonaremos Brasil”.

En el mismo texto evocó al filósofo de extrema derecha Olavo de Carvalho para dar una señal de resistencia política: "no se detengan, no se apresuren, no retrocedan”

El vuelo de Flávio Bolsonaro desde la Argentina a EE.UU. costó US$140 mil y lo pagó un broker privado



La repentina partida de Flávio Bolsonaro hacia territorio estadounidense tomó por sorpresa a su círculo de alianzas e integrantes más cercanos de su espacio. Fuentes del entorno político manifestaron no haber recibido información previa de su decisión, ya que esperaban que permaneciera en Brasilia para encabezar y organizar la oposición formal al nuevo gobierno de Lula.

La llegada de Bolsonaro a EEUU

La salida de Brasil del excandidato presidencial se concretó bajo una compleja logística de traslado que incluyó un paso previo por la Argentina y una escala técnica en Ecuador. Acompañado por su esposa y sus dos hijas, Bolsonaro cruzó la frontera terrestre hacia territorio argentino por el puente internacional Tancredo Neves, donde los registros migratorios constaron su ingreso legal y sin inconvenientes antes de abordar un vuelo privado.

La travesía continuó desde el Aeropuerto Internacional de Iguazú a bordo de un avión ejecutivo Gulfstream G400, perteneciente a la empresa de taxis aéreos Buenos Aires Fly, el cual despegó con rumbo a Guayaquil. Dicha escala técnica resultó obligatoria no solo por el volumen del equipaje transportado, sino fundamentalmente por la necesidad de trazar una ruta que rodeara el espacio aéreo brasileño para evitar la solicitud formal de permisos gubernamentales.

Finalmente, tras completar el tramo final del trayecto, la aeronave aterrizó en el aeropuerto ejecutivo de Miami-Opa Locka. De esta manera, el dirigente se instaló en territorio norteamericano, donde permanecerá bajo la protección del gobierno local, en medio de fuertes cuestionamientos políticos y de una investigación judicial por presunto lavado de activos en su país de origen.

La cautela de la Casa Blanca: Trump justificó la recibida a los Bolsonaro pero tomó distancia de su autoproclamación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, optó por una posición de marcada cautela diplomática al evitar respaldar la declaración de Flávio Bolsonaro, quien se proclamó como el “verdadero presidente” tras instalarse en suelo estadounidense, para luego cambiarlo por "líder de Brasil". Ante la consulta de los periodistas por la controversial carta difundida por el senador a su llegada a Miami, el mandatario fue tajante: "No voy a comentar sobre eso. No me voy a involucrar".

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Sin embargo, a pesar de su negativa a intervenir directamente en la disputa institucional brasileña, el líder republicano defendió firmemente la decisión de su administración de permitir el ingreso del excandidato y su familia al país. Al ser cuestionado sobre las razones humanitarias o políticas para otorgarles cobijo, Trump aseveró: "Creo que fueron tratados muy injustamente", para luego añadir que, si bien no fija postura oficial sobre el resultado del balotaje que consagró a Lula da Silva, "cuando veo algo que es inapropiado, lo digo".

El distanciamiento público del presidente norteamericano condiciona la estrategia de Flávio Bolsonaro, quien tras perder el balotaje, luego de haber liderado la primera vuelta, se negó a reconocer la derrota y anunció desde el extranjero que encabezará la oposición como un "líder" político en el exilio. De esta manera, aunque la Casa Blanca mantiene abierta la protección territorial a la familia del exmandatario basándose en presuntas irregularidades del proceso, evita comprometerse en un reconocimiento diplomático formal a un gobierno paralelo en Brasilia.