Argentinos en el accidente ferroviario de España: una joven fallecida y se busca a un hombre de 51 años

Este miércoles ocurrió un accidente ferroviarioFuentes oficiales confirmaron que hay al menos 68 muertos y más de 107 personas hospitalizadas. Entre los fallecidos se encuentra una argentina, identificada como Ana Martina Conte Grand. Según afirmaron las autoridades esta mujer residía en Andalucía y viajaba en coche 7 del tren.

A su vez, hay otro argentino que viajaba en el tren y del que todavía no se conoce su paradero. Se trata de Agustín Randazzo, un pasajero de 51 años que se encontraba en el coche 8. Su familia afirma no tener noticias de él y su pareja emitió un comunicado en redes sociales para tener noticias de él. Randazzo reside en España desde 2002 y este viaje lo hacía habitualmente por cuestiones laborales.

El choque de trenes en España

El accidente ocurrió entre las localidades de Los Yébenes y Urda, cuando un AVE de Renfe que había salido a las 8 de Madrid rumbo a Sevilla colisionó con un tren de la empresa Iryo. Según informó el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, 15 de los heridos se encuentran en estado grave.

Qué dijeron el rey Felipe VI y Pedro Sánchez luego de la tragedia

El rey Felipe VI expresó su pesar por el accidente entre dos trenes ocurrido este miércoles en Urda, Toledo, y manifestó su “tristeza, apoyo y cariño” hacia los afectados ante la gravedad de lo sucedido.

Por su parte, el presidente Pedro Sánchez expresó su pesar por la tragedia y aseguró que sigue de cerca la situación, en contacto permanente con las autoridades responsables. “Consternado ante el grave accidente de trenes en Toledo. Permanezco en constante contacto con el ministro de Transportes, Oscar Puente, y con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page”, publicó el mandatario en su cuenta de X.

Las imágenes más impactantes del choque de trenes en España que dejó al menos 64 muertos



España decretó tres días de duelo oficial tras la tragedia ferroviaria

Por su parte, las causas del accidente continúan bajo investigación. Según informó RTVE, una de las hipótesis apunta a una posible falla en el procedimiento de circulación tras un problema en el sistema de seguridad ferroviaria. La investigación deberá determinar qué ocurrió antes de la colisión y establecer si existieron responsabilidades.

En este contexto, Sánchez anunció tres días de luto oficial en España, del 29 al 31 de octubre, en homenaje a las víctimas y en señal de acompañamiento a sus familiares. El Gobierno también aseguró que buscará esclarecer lo sucedido y adoptar las medidas necesarias para reforzar la confianza en el sistema ferroviario de alta velocidad.

IC / LMM