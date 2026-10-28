Las imágenes más impactantes del choque de trenes en España que dejó al menos 64 muertos

Dos trenes de alta velocidad colisionaron en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, y dejaron un saldo de al menos 64 muertos y 80 heridos , entre ellos 50 en estado grave. Las imágenes dan cuenta de la magnitud del choque y de los destrozos que sufrieron ambas formaciones.
El choque se produjo cerca de la estación de Urda, en la región de Castilla-La Mancha. El accidente se produjo a las 8.54, cuando un tren de la compañía nacional Renfe chocó con una formación del operador privado Iryo que estaba detenida en la vía.
El accidente se produce en plena campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre y meses después de que la colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejara 46 fallecidos en enero.
Un periodista de El País iba en uno de los trenes: "Volamos despedidos y todo estaba lleno de sangre"
Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.
Del centenar de heridos registrados hasta ahora, 58 estaban siendo atendidos en hospitales, informó el gobierno regional, 15 de ellos muy graves.
El rey de España, Felipe VI , lamentó "esa desgracia terrible" y transmitió a las familias su pesar y apoyo "en un momento tan duro, tan difícil". Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron , expresó su solidaridad ante este "drama ferroviario terrible" y la Comisión Europea propuso "ayuda a las autoridades españolas".
"Hoy Europa llora", afirmó la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.
rm
LT