Las imágenes más impactantes del choque de trenes en España que dejó al menos 64 muertos

Dos trenes de alta velocidad colisionaron en la provincia de Toledo, al sur de Madrid, y dejaron un saldo de al menos 64 muertos y 80 heridos , entre ellos 50 en estado grave. Las imágenes dan cuenta de la magnitud del choque y de los destrozos que sufrieron ambas formaciones.

El choque se produjo cerca de la estación de Urda, en la región de Castilla-La Mancha. El accidente se produjo a las 8.54, cuando un tren de la compañía nacional Renfe chocó con una formación del operador privado Iryo que estaba detenida en la vía.

Choque ferroviario en Toledo

El accidente se produce en plena campaña electoral para las elecciones generales del 29 de noviembre y meses después de que la colisión de dos trenes de alta velocidad en Adamuz, Andalucía, dejara 46 fallecidos en enero.

Choque ferroviario en Toledo

Un periodista de El País iba en uno de los trenes: "Volamos despedidos y todo estaba lleno de sangre"

Choque ferroviario en Toledo

Con 4.000 kilómetros de vías, la red ferroviaria de alta velocidad española es la segunda más importante del mundo, después de la de China, y uno de los orgullos del país.

An emergency services helicopter hovers at the site of a train crash between a high speed Renfe AVE train and Iryo train around 150kms south of Madrid between Urda and Los Yebenes in the province of Toledo, on October 28, 2026. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) | Crédito: AFP

Choque ferroviario en Toledo

Del centenar de heridos registrados hasta ahora, 58 estaban siendo atendidos en hospitales, informó el gobierno regional, 15 de ellos muy graves.

Choque ferroviario en Toledo

El rey de España, Felipe VI , lamentó "esa desgracia terrible" y transmitió a las familias su pesar y apoyo "en un momento tan duro, tan difícil". Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron , expresó su solidaridad ante este "drama ferroviario terrible" y la Comisión Europea propuso "ayuda a las autoridades españolas".





Choque ferroviario en Toledo

"Hoy Europa llora", afirmó la presidenta del ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen.

Choque ferroviario en Toledo

rm

LT