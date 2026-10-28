Un periodista de El País iba en uno de los trenes: "Volamos despedidos y todo estaba lleno de sangre"

Con un saldo ya oficial de al menos 64 muertos y cerca de 80 pasajeros heridos, el terrible accidente de trenes ocurrido este miércoles por la mañana en Toledo, España , comienza a mostrar ya impactantes testimonios de pasajeros que iban en esas formaciones y pueden dar cuenta del dramático suceso en primera persona. Uno de los viajeros era un periodista del reconocido diario El País, se trata de Antonio Jiménez Barca, que contó en ese medio "todos los viajeros salimos despedidos, la gente gritaba y el tren estaba lleno de sangre".

Terrible choque de trenes en España | Crédito: AFP

"Mando esto desde el lugar del accidente", señaló Jiménez Barca en su impactante relato en El País, indicando "ahora nos pusieron en una cola porque nos van a trasladar desde las vías, añadiendo que había perdido un tanto la noción del tiempo con el accidente.

Según precisó el periodista, "yo estaba en la cafetería y de pronto sentí como que me empujaban por detrás, me tiraban al suelo. Estaba al principio de la cafetería y aparecí al final... Me he dado un golpe horroroso en la cabeza y los viajeros han salido despedidos".

El choque de trenes en España | Crédito: Gza. Diario El País, España

Jiménez Barca viaja en el tren de Alta Velocidad que impactó a la formación detenida, y agregó "el tren estaba lleno de sangre, con el golpe tenía gente encima, luego los accidentados se han ido dispersando y se han sentado en medio del campo"

La llegada de asistencia

"Ya hay bastantes médicos atendiendo a decenas de heridos" , señala el periodista de El País luego, precisando que "están identificando a los pasajeros, que se ayudan unos a otros, intentando tranquilizarse... Había una persona que tenía el brazo herido, otra que tenía otro golpe en la cabeza, pero luego los tres conseguimos salir y ayudamos a la gente a que pudiera ir saliendo por un hueco que había en el vagón", para tranquilizar finalmente que en su caso no tenía heridas serias.

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