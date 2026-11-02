Palpacelli, de la Cámara de Supermercados: "No vemos la recuperación del consumo"

El presidente de la Cámara Argentina de Supermercados, Víctor Palpacelli , dijo que “no ve la recuperación del consumo” en lo que queda de 2026.

" N o vemos la recuperación del consumo. Estamos en un amesetamiento , si bien en la caída del consumo, nosotros estamos interanualmente en un 4,5% de unidades pérdidas interanuales ", agregó en declaraciones a Mitre Córdoba .

Impacto en el bolsillo

“ No se ha perforado ese piso, pero no se logra recuperar unidades, pese a las acciones que se hacen , fuertes acciones en política de precios de todas las cadenas de supermercados de Córdoba, pero no se logra recuperar o estabilizar el consumo en ese sentido, recuperar unidades pérdidas”, insistió el empresario.

Además señaló que “el cliente se ha endeudado y ya no tiene más a qué recurrir”. “ El poder adquisitivo no ha logrado recuperarse y por eso lo hemos reflejado en este escenario de ventas, retraído totalmente ”, puntualizó.

"Con los precios, durante el mes de octubre, están en el orden de los índices inflacionarios. Nosotros registramos un 1,7% de aumento promedio en precios", precisó.

“Se destacaron principalmente las categorías de frutas y verduras por un tema estacional, con aumentos por sobre la media, y productos de limpieza y perfumería se destacaron también por romper ese equilibrio, esa media”, detalló.

Al ser consultado sobre si la gente llenaba un changuito, respondió: "No, con respecto a esto se ha acentuado ese cambio de hábito en el consumidor final. El cambio en el sentido de que dejó de almacenar mercadería totalmente y se inclina por la opción de precio directamente. Va a precio, elige alternativas, pide alternativas, segundas y terceras marcas, por eso las cadenas regionales, todas las cadenas de supermercado de Córdoba y del país se han sumado a escuchar al cliente, al consumidor y alternativas".

"No es que haya dejado de comprar primeras marcas, pero busca realmente opciones, se detiene, es un consumidor mucho más pensante al momento de decidir la compra, compara y después decide. Eso como característica principal", aclaró.

“No va a cambiar esta situación”

Al referirse a los productos importados señaló que “alguna cadena probó, se animó a incursionar en el tema importación, pero no fue algo generalizado”.

Por último al mencionar las perspectivas para lo que queda de 2026, sostuvo que “ya estamos en el tramo final”.

" Yo creo que no va a cambiar esta situación . Siempre esperamos y somos optimistas que esto cambie, que se tomen medidas que precisamente alienten el consumo y salgamos de esta contracción . Pero evidentemente lo que buscamos ahora es realmente terminar el año y tratar de pensar en que en el 2027 va a haber opciones de cambio y que el consumo se va a alentar, pero precisamente necesitamos de eso, de acciones concretas que nos ayuden a salir del escenario", finalizó Palpacelli.