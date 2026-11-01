La inflación bajó a 1,83% en octubre, pero al caer las ventas preocupa el cierre de negocios en Córdoba

La inflación de octubre en la provincia de Córdoba fue de 1,83%, según el Informe de Coyuntura Económica y Social del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE). El número es menor al 2,08% de septiembre, pero convive con una caída de ventas en el comercio minorista de alimentos y con 263 cierres de locales relevados en dos meses.

El relevamiento se realizó del 1 al 31 de octubre de 2026. Incluyó 133.400 observaciones de precios de 57 productos, en 2.300 comercios y puntos de venta de la provincia.

Con el 1,83% de octubre, la inflación acumulada de 2026 llegó a 26,3% y la variación interanual, a 32,2%. El IETSE proyecta que el año cerrará en torno al 32%. El máximo de los últimos doce meses fue 3,29% en marzo. Desde junio, el índice se movió entre 1,82% y 2,08% mensual.

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El informe advierte que la economía “parece haber encontrado un nuevo régimen de inflación mensual, pero esto no significa en absoluto que el problema inflacionario esté resuelto”. Según el instituto, aumentos cercanos al 2% todos los meses implican una pérdida persistente de capacidad adquisitiva, sobre todo para los ingresos que no se actualizan con la misma intensidad.

La Canasta Básica Total, que marca la línea de pobreza, llegó a $2.114.505 para un hogar de cuatro integrantes. La Canasta Básica Alimentaria, que define la línea de indigencia, fue de $1.152.275: subió 1,95% en el mes, 27,5% en 2026 y 34,4% interanual.

Ventas en baja en el rubro alimentos

El volumen de ventas del comercio minorista de alimentos cayó 8,7% en octubre frente al mismo mes de 2025. Durante 2026, la variación interanual se ubicó cada mes entre -8,1% y -8,8%.

El IETSE señala que esa contracción deriva en menores ingresos reales, dificultades para reponer mercadería, márgenes más ajustados y menos capital de trabajo. El efecto es mayor en el comercio de proximidad, que depende del ingreso disponible de los hogares y de la compra cotidiana.

Nueve de cada diez hogares financian alimentos

Según el relevamiento, el 88,5% de los hogares usó alguna forma de financiación para comprar alimentos en los últimos 30 días. El 38,2% lo hizo al fiado, el 36,3% con tarjeta de crédito y el 14% con dinero prestado. El 9,5% no financió y el 2% no respondió.

Fragilidad financiera de familias en Córdoba

Para el instituto, “una parte sustancial de las familias ya no puede resolver sus necesidades alimentarias con los ingresos mensuales”. El informe describe un circuito en el que “los hogares necesitan financiación para alimentarse y los establecimientos comerciales deben asumir mayores riesgos para mantener su nivel de actividad”.

En octubre, el 58,1% de los hogares no pudo acceder plenamente a la Canasta Básica Alimentaria. En el 39,4%, algún adulto redujo voluntariamente la comida para que alcanzara para otros integrantes. Entre los hogares con menores, en el 29,3% algún niño, niña o adolescente tuvo que comer menos por falta de dinero.

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El 28,8% de los hogares pidió dinero prestado en los últimos 30 días para cubrir gastos básicos. Entre ellos, el 26,6% lo hizo para comprar alimentos, el 22,6% para pagar otras deudas y el 18,5% para pagar el alquiler.

Ante una interrupción de ingresos, el 61,7% de los hogares podría sostener sus gastos habituales menos de una semana y el 32,8%, entre una semana y un mes. Sumados, el 94,5% tendría una capacidad de resistencia inferior a treinta días.

263 cierres en septiembre y octubre

El IETSE registró 263 comercios de distintos rubros que cerraron entre septiembre y octubre en los principales centros urbanos y corredores turísticos de la provincia. Los relevamientos se hicieron con recorridos territoriales de locales cerrados y encuestas a comerciantes.

Las zonas incluidas son Gran Córdoba, Gran Río Cuarto, Valle de Punilla, Valle de Calamuchita, Villa María y Villa Nueva, Bell Ville, San Francisco, Jesús María y Cruz del Eje. El instituto aclara que los datos no incluyen, por ahora, ciudades y localidades más pequeñas, que están en proceso de relevamiento.

A los comerciantes se les preguntó cuánto tiempo podrían sostener la caída actual de ventas antes de que el negocio se vuelva insostenible. El 6,5% respondió que menos de tres meses; el 11,5%, entre tres y seis; el 18,5%, entre seis y doce; y el 63,5%, más de doce meses. En total, el 36,5% estima un horizonte de hasta un año.

El informe menciona entre los factores que condicionan a los pequeños comercios la demanda, el costo de reposición, el financiamiento, los alquileres, la energía eléctrica y la presión tributaria. Y plantea que “el comercio no enfrenta solamente una caída de ventas, sino el riesgo de que esa contracción prolongada termine comprometiendo su capacidad de continuidad”.

La conclusión del IETSE es que “la estabilización de los precios, por sí sola, no alcanza para poner en marcha un proceso de recuperación integral”. Los próximos meses, indica, se evaluarán por la capacidad de recomponer los ingresos familiares y recuperar el circuito productivo y comercial.