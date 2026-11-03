Diputados de Provincias Unidas: "No se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas al interior"

Los diputados peronistas cordobeses del bloque de Provincias Unidas sostuvieron que “no se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas al interior” al cuestionar la distribución desigual de los subsidios al transporte.

“Hoy (por el lunes), desde el bloque de Provincias Unidas presentamos un proyecto de resolución para rechazar la decisión del Gobierno Nacional, que vuelve a concentrar los subsidios al transporte en el AMBA, dejando a Córdoba y al resto de las provincias sin un esquema de asistencia equivalente ”, cuestionó.

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Subsidios al AMBA

Además solicitaron que “el Secretario de Transporte de la Nación se presente ante el Congreso Nacional para que nos explique cuáles son los criterios en los que se basaron para la distribución de estos recursos, en donde el federalismo está totalmente ausente”.

"Los cordobeses también pagamos los impuestos que financian esas decisiones. No cuestionamos que se cuide a los pasajeros del AMBA, exigimos el mismo trato para Córdoba y para todos los argentinos ", aclaró el documento.

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“Argentinos de primera y de segunda”

También señalaron que “no se puede invocar el equilibrio fiscal para negar respuestas al interior y, al mismo tiempo, ampliar la asistencia a Buenos Aires, lo que deja en evidencia que para la administración nacional hay argentinos de primera y de segunda”.

“Córdoba y el interior exigimos simplemente lo que nos corresponde ”, cerró el comunicado.

El pedido contó con las firmas de los diputados Juan Schiaretti, Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Alejandra Torres, Juan Brügge e Ignacio García Aresca.

En las últimas horas el gobernador Martín Llaryora, el intendente Daniel Passerini y la senadora Alejandra Vigo formularon reclamos en el mismo sentido.